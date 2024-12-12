Исследование: Реаниматолог доказал существование загробной жизни

Учёные из Медицинского центра Langone при Нью-Йоркском университете провели масштабное исследование, которое может пролить свет на существование загробной жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследование, возглавляемое реаниматологом Сэмом Парнией, охватывало более миллиона участников и длилось 30 лет. Целью было изучение околосмертных переживаний, которые многие связывают с доказательствами существования жизни после смерти.

Парния и его команда наблюдали за пациентами, пережившими клиническую смерть. Эти люди часто описывают схожие переживания: свет в конце тоннеля, выход из тела и наблюдение за происходящим вокруг. Такие ощущения возникают в состоянии, когда мозг и сердце уже не функционируют, но сознание, как утверждают исследователи, не исчезает, а наоборот, обостряется.

В ходе исследования, в котором участвовали медики из 25 больниц, наблюдали за 567 пациентами в палатах интенсивной терапии. Пациенты, которые смогли выжить, рассказывали о выходе из тела и наблюдении за реанимацией со стороны. Активность мозга в момент реанимации была схожа с обычными мыслями, что, по мнению Парнии, указывает на возможное существование сознания вне тела.

Один из примеров — 57-летний соцработник, который пережил трехминутную клиническую смерть и утверждал, что видел происходящее вокруг, наблюдая за действиями медиков. Также 43-летняя женщина после двух инсультов уверяла, что видела себя на небесах, наблюдая за своим мужем, стоящим над её телом.

Американец Винсент Толман, переживший клиническую смерть в течение 45 минут, утверждал, что наблюдал за врачами со стороны и даже мог «считывать их мысли». Он также описывал встречу с духовным проводником, который показал ему важные моменты его жизни.

Несмотря на эти свидетельства, наука пока не может на 100% подтвердить существование загробной жизни. Однако исследование Парнии и его коллег предлагает новую перспективу на понимание сознания и жизни после смерти, что может стать основой для будущих открытий в этой области.