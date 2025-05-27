Хоккейный тренер Дмитрий Андреев скоропостижно умер после увольнения

Печальная весть пришла из мира российского хоккея: на 54-м году жизни скончался тренер Дмитрий Андреев. Недавно он покинул пост в клубе МХЛ «Тюменский Легион». О кончине хоккейного наставника сообщил журналист Алексей Шевченко в своём телеграм-канале без уточнения причины смерти.

16 мая Андреев был освобождён от должности главного тренера «Тюменского Легиона», что стало одним из последних этапов его многолетней карьеры.

Дмитрий Андреев, уроженец Миасса, оставил значительный след в отечественном хоккее, работая в различных клубах. Его профессиональный путь пролегал через челябинский «Мечел», орский «Южный Урал», нижнетагильский «Спутник», тюменский «Рубин», китайский «Чэнтоу», ангарский «Ермак» и самарский ЦСК ВВС.