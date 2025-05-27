Хоккейный тренер Дмитрий Андреев скоропостижно умер после увольнения
Экс-тренер «Тюменского Легиона» Дмитрий Андреев скончался в возрасте 53 лет
Дмитрий Андреев. Обложка © ХК «Ак Барс»
Печальная весть пришла из мира российского хоккея: на 54-м году жизни скончался тренер Дмитрий Андреев. Недавно он покинул пост в клубе МХЛ «Тюменский Легион». О кончине хоккейного наставника сообщил журналист Алексей Шевченко в своём телеграм-канале без уточнения причины смерти.
16 мая Андреев был освобождён от должности главного тренера «Тюменского Легиона», что стало одним из последних этапов его многолетней карьеры.
Дмитрий Андреев, уроженец Миасса, оставил значительный след в отечественном хоккее, работая в различных клубах. Его профессиональный путь пролегал через челябинский «Мечел», орский «Южный Урал», нижнетагильский «Спутник», тюменский «Рубин», китайский «Чэнтоу», ангарский «Ермак» и самарский ЦСК ВВС.
Ранее Life.ru сообщал, что в возрасте 61 года скончался бывший тренер хоккейных клубов «Амур», «Сибирь» и «Автомобилист» Андрей Мартемьянов. Причиной смерти спортивного наставника стала остановка сердца.