Умер экс-тренер ХК «Амур», «Сибирь» и «Автомобилист» Андрей Мартемьянов

Стало известно о кончине Андрея Мартемьянова, бывшего тренера хоккейных клубов «Амур», «Сибирь» и «Автомобилист». Ему был 61 год. Как сообщает SHOT, смерть спортсмена наступила в результате остановки сердца в его квартире в Екатеринбурге, где в этот момент находились его близкие.

Андрей Мартемьянов оставил заметный след в мире хоккея, начиная с успешной карьеры игрока, когда он стал чемпионом Универсиады 1989 года в Софии. В качестве тренера он посвятил себя развитию таких команд, как «Сибирь», «Автомобилист», «Амур» и многих других клубов КХЛ и российских лиг. Его последнее назначение было в хабаровском «Амуре», откуда он ушёл в конце октября, оставив после себя множество воспоминаний и достижений.