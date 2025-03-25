Умер экс-тренер ХК «Амур», «Сибирь» и «Автомобилист» Андрей Мартемьянов
Умер экс-тренер ХК «Амур», «Сибирь» и «Автомобилист» Андрей Мартемьянов. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Стало известно о кончине Андрея Мартемьянова, бывшего тренера хоккейных клубов «Амур», «Сибирь» и «Автомобилист». Ему был 61 год. Как сообщает SHOT, смерть спортсмена наступила в результате остановки сердца в его квартире в Екатеринбурге, где в этот момент находились его близкие.
Андрей Мартемьянов оставил заметный след в мире хоккея, начиная с успешной карьеры игрока, когда он стал чемпионом Универсиады 1989 года в Софии. В качестве тренера он посвятил себя развитию таких команд, как «Сибирь», «Автомобилист», «Амур» и многих других клубов КХЛ и российских лиг. Его последнее назначение было в хабаровском «Амуре», откуда он ушёл в конце октября, оставив после себя множество воспоминаний и достижений.
Сегодня также стало известно о другой утрате. Известный телеведущий 90-х годов Константин Цивилёв, который вел популярные программы «Времечко» и «Сегоднячко», скончался на 60-м году жизни. Он родился 1 мая 1965 года в Москве и в 1993 году закончил Московский государственный институт культуры. В своей профессиональной деятельности он работал редактором отдела сатиры и юмора на радио, а также участвовал в создании программ «С добрым утром!», «Опять 25!» и других.