«Времечко» и «Сегоднячко»: Не стало звезды телевидения 90-х Константина Цивилёва

Известный телеведущий 90-х годов Константин Цивилёв, который вел популярные программы «Времечко» и «Сегоднячко», скончался на 60-м году жизни. Об этом стало известно из публикации на его странице в Facebook*, появившейся вечером 24 марта. Причины его смерти и детали прощания пока не раскрыты.

Константин Цивилёв родился 1 мая 1965 года в Москве и в 1993 году закончил Московский государственный институт культуры. В своей профессиональной деятельности он работал редактором отдела сатиры и юмора на радио, а также участвовал в создании программ «С добрым утром!», «Опять 25!» и других. Он был корреспондентом и ведущим информационных программ «Времечко» и «Сегоднячко», а также автором и ведущим передачи «Лежебоки» на радио «Серебряный дождь».