«Времечко» и «Сегоднячко»: Не стало звезды телевидения 90-х Константина Цивилёва
Скончался ведущий телепрограмм «Времечко» и «Сегоднячко» Константин Цивилёв
Обложка © YouTube / Константин Цивилёв
Известный телеведущий 90-х годов Константин Цивилёв, который вел популярные программы «Времечко» и «Сегоднячко», скончался на 60-м году жизни. Об этом стало известно из публикации на его странице в Facebook*, появившейся вечером 24 марта. Причины его смерти и детали прощания пока не раскрыты.
Константин Цивилёв родился 1 мая 1965 года в Москве и в 1993 году закончил Московский государственный институт культуры. В своей профессиональной деятельности он работал редактором отдела сатиры и юмора на радио, а также участвовал в создании программ «С добрым утром!», «Опять 25!» и других. Он был корреспондентом и ведущим информационных программ «Времечко» и «Сегоднячко», а также автором и ведущим передачи «Лежебоки» на радио «Серебряный дождь».
Ранее сообщалось, что американский журналист и ведущий прогнозов погоды Джон Бёрнетт умер от энцефалопатии боксёров и завещал свой мозг науке. А в декабре стало известно о смерти известного врача-диетолога, теле- и радиоведущего Алексея Ковалькова. Он скончался на 63-м году жизни.
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