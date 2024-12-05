Умер похудевший на 80 кг звёздный диетолог Алексей Ковальков

Стало известно о смерти известного врача-диетолога, теле- и радиоведущего Алексея Ковалькова. Он скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщает РБК.

Как отмечает ряд СМИ, последние два года жизни Ковальков боролся с онкологическим заболеванием. Официальное заявление о его кончине будет сделано 5 декабря, подчеркнул источник РБК.

Ковальков родился 19 апреля 1962 года в Москве и учился на лечебном факультете Московского медицинского института имени Н. И. Пирогова. В 2006 году он прошёл переподготовку по диетологии, став автором собственной методики снижения веса.

Широкую известность Ковальков получил благодаря личному примеру, рассказав о том, как ему удалось похудеть на 80 килограммов. В 2010 году он вошел в тройку самых востребованных диетологов Москвы по версии журнала Forbes.

Он был консультантом в популярных программах «Среда обитания», «Контрольная закупка», «Вкус жизни» и вёл рубрики на радиостанции «Маяк». Также Ковальков был ведущим шоу «Хороший врач» на канале «Домашний», а его авторская программа «Семейный размер» снискала популярность среди зрителей.