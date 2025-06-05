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5 июня, 13:09

Сооснователь группы «Аквариум» умер в 71 год из-за тяжёлой болезни

В Петербурге умер один из основателей группы «Аквариум» Анатолий Гуницкий

Анатолий Гуницкий. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bgrebenshikov

Анатолий Гуницкий. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bgrebenshikov

В Санкт-Петербурге на 72-м году жизни из-за тяжёлой болезни скончался Анатолий Гуницкий — один из основателей культовой группы «Аквариум». Об этом сообщил лидер группы Борис Гребенщиков*.

«Джордж Гуницкий покинул этот мир. Другого такого мир не знал. Да причтется к свету», — написал Гребенщиков* в соцсетях.

Гуницкий был не только участником музыкального коллектива, но и поэтом, драматургом, журналистом — его вклад в формирование ленинградского рока конца 70-х трудно переоценить. Именно он стоял у истоков «Аквариума» и был автором текстов, формировавших ранний стиль группы.

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Ранее сообщалось, что в Петербурге умер актёр из «Убойной силы» Константин Шелестун. Ему было всего 50 лет.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

Милена Скрипальщикова
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