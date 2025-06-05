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5 июня, 12:54

Умер создатель и главный дирижёр Московского хорового театра

Создатель и главный дирижёр Московского хорового театра Певзнер умер в 84 года

Борис Певзнер. Обложка © Telegram / Московский хоровой театр Бориса Певзнера

Борис Певзнер. Обложка © Telegram / Московский хоровой театр Бориса Певзнера

На 85-м году жизни умер Борис Певзнер — основатель и главный дирижёр Московского хорового театра. О его смерти сообщили в официальном телеграм-канале учреждения.

«Борис Самуилович был не просто руководителем — он был душой нашего театра, его творческой силой и нравственной опорой», — говорится в сообщении театра.

Борис Певзнер получил образование в Краснодарском музыкальном училище (хормейстер) и Новосибирской консерватории (оперно-симфонический дирижёр). После работы в Ленинградской хоровой капелле им. Глинки и преподавания в Новосибирской консерватории, он основал и руководил Новосибирским камерным хором. Позже возглавлял Государственную хоровую капеллу Грузии, а в 1991 году создал Московский хоровой театр, которым руководил до конца жизни. Певзнер сотрудничал со многими выдающимися музыкантами, включая Владимира Спивакова и Елену Образцову.

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Милена Скрипальщикова
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