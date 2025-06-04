В Израиле умер советский артист балета, хореограф Валерий Панов

В Израиле на 87-м году жизни скончался советский артист балета, хореограф и актер Валерий Панов, сообщает Ashdodnet.com.

«Большая утрата для города Ашдод. В возрасте 87 лет ушел из жизни танцовщик и основатель «Театра балета Панова» Валерий Панов. Один из величайших артистов балета в мире, Панов внёс Ашдод на карту мирового балета», — говорится в сообщении портала.

Похоронят Панова на Ашдодском кладбище.

Валерий Панов окончил Ленинградское хореографическое училище, был солистом Михайловского и Мариинского театров, выступал на сценах Вильнюсского театра оперы и балета, Ленинградского Малого театра оперы и балета. В 1974 году артист эмигрировал в Израиль, где создал театр балета в Ашдоде. Также Панов ставил спектакли для Балета Сан-Франциско, Берлинской и Венской государственных опер, возглавлял Королевский балет Фландрии и труппу Боннского театра оперы и балета.