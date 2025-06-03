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3 июня, 11:30

Умер Евгений Дога, написавший один из главных музыкальных шедевров XX века

Умер композитор Евгений Дога

Евгений Дога. Фото © ТАСС / Елена Никитченко

Евгений Дога. Фото © ТАСС / Елена Никитченко

На 89-м году жизни умер композитор Евгений Дога, сообщает ТСВ Приднестровье. Одна из самых известных композиций мастера — вальс из фильма «Мой ласковый и нежный зверь», который вошёл список музыкальных шедевров XX века.

Евгений Дога — советский, молдавский и российский композитор, педагог и общественный деятель, народный артист СССР. На протяжении всей творческой деятельности он писал музыку в самых различных жанрах и стилях: для балетов, для оркестров, в том числе эстрадных, детские песни, квартеты, сюиты, вальсы. Дога написал музыку более чем к 200 фильмам, в их числе известные «Табор уходит в небо» и «Мой ласковый и нежный зверь».

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Александра Вишнякова
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