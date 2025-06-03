В Полтаве в возрасте 85 лет умер советский и украинский музыкант Герман Юрченко
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В Полтаве на 86-м году жизни скончался выдающийся советский и украинский музыкант Герман Юрченко. О его смерти сообщили украинские средства массовой информации.
Народный артист Украины, талантливый пианист, педагог и режиссёр родился в 1939 году в Иркутске. После окончания Харьковского института искусств в 1964 году он переехал в Полтаву, где посвятил всю свою жизнь служению музыкальному искусству и развитию культуры региона.
На протяжении более чем 30 лет Герман Юрченко возглавлял Полтавскую областную филармонию, совмещая эту деятельность с преподаванием фортепиано в местном музыкальном училище и работой доцентом кафедры хореографии Полтавского педагогического университета. Благодаря его неутомимой энергии и организаторскому таланту Полтава превратилась в значимый культурный центр, где регулярно выступали звёзды всесоюзного масштаба.
Творческое наследие и многолетняя педагогическая деятельность Германа Юрченко оставили неизгладимый след в истории украинского музыкального искусства, оказав существенное влияние на развитие культуры страны.
Также сегодня появились сообщения о смерти советского, молдавского и российского композитора Евгения Доги, ему было 88 лет. Он написал музыку более чем к 200 кинокартинам. В Молдавии объявили день национального траура по покойному.