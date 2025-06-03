В Полтаве в возрасте 85 лет умер советский и украинский музыкант Герман Юрченко

В Полтаве на 86-м году жизни скончался выдающийся советский и украинский музыкант Герман Юрченко. О его смерти сообщили украинские средства массовой информации.

Народный артист Украины, талантливый пианист, педагог и режиссёр родился в 1939 году в Иркутске. После окончания Харьковского института искусств в 1964 году он переехал в Полтаву, где посвятил всю свою жизнь служению музыкальному искусству и развитию культуры региона.

На протяжении более чем 30 лет Герман Юрченко возглавлял Полтавскую областную филармонию, совмещая эту деятельность с преподаванием фортепиано в местном музыкальном училище и работой доцентом кафедры хореографии Полтавского педагогического университета. Благодаря его неутомимой энергии и организаторскому таланту Полтава превратилась в значимый культурный центр, где регулярно выступали звёзды всесоюзного масштаба.