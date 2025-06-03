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Регион
3 июня, 12:38

Санду объявила национальный траур в Молдавии в связи со смертью Евгения Доги

Евгений Дога. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

Евгений Дога. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко

В Молдавии объявлен национальный траур в связи со смертью композитора Евгения Доги. О соответствующем решении на своей странице в социальной сети объявила президент страны Майя Санду.

«Молдавия была красивее и богаче благодаря ему. Мы прощаемся с болью, но и с благодарностью. В знак почтения великому Евгению Доге день его похорон будет объявлен днём национального траура», — написала она.

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Напомним, о смерти на 89-м году жизни советского, молдавского и российского композитора, педагога и общественного деятеля Евгения Доги стало известно сегодня. Его перу принадлежат музыкальные композиции более чем к 200 фильмам, включая «Табор уходит в небо», а также «Мой ласковый и нежный зверь». Также Дога был автором произведений для самых различных жанров: балета, оркестров, детских песен, квартетов, сюит и вальсов.

Юрий Лысенко
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