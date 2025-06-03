Санду объявила национальный траур в Молдавии в связи со смертью Евгения Доги

В Молдавии объявлен национальный траур в связи со смертью композитора Евгения Доги. О соответствующем решении на своей странице в социальной сети объявила президент страны Майя Санду.

«Молдавия была красивее и богаче благодаря ему. Мы прощаемся с болью, но и с благодарностью. В знак почтения великому Евгению Доге день его похорон будет объявлен днём национального траура», — написала она.