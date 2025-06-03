Санду объявила национальный траур в Молдавии в связи со смертью Евгения Доги
Евгений Дога. Обложка © ТАСС / Елена Никитченко
В Молдавии объявлен национальный траур в связи со смертью композитора Евгения Доги. О соответствующем решении на своей странице в социальной сети объявила президент страны Майя Санду.
«Молдавия была красивее и богаче благодаря ему. Мы прощаемся с болью, но и с благодарностью. В знак почтения великому Евгению Доге день его похорон будет объявлен днём национального траура», — написала она.
Напомним, о смерти на 89-м году жизни советского, молдавского и российского композитора, педагога и общественного деятеля Евгения Доги стало известно сегодня. Его перу принадлежат музыкальные композиции более чем к 200 фильмам, включая «Табор уходит в небо», а также «Мой ласковый и нежный зверь». Также Дога был автором произведений для самых различных жанров: балета, оркестров, детских песен, квартетов, сюит и вальсов.