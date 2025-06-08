Известный певец найден мёртвым в квартире умершей мамы, причина его смерти ужасает
Певец Денис Лупу найден мёртвым в итальянской квартире недавно умершей матери
Денис Лупу. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instajucatoru
Молдавский музыкант, певец, рэпер Денис Лупу, известный как Jucătoru, найден мёртвым в Италии. О его гибели сообщили местные СМИ со ссылкой на публикацию друга и бывшего менеджера артиста в социальных сетях.
Тело Лупу обнаружили 7 июня утром в квартире его матери в итальянской Парме. Женщина скончалась месяц назад. Предположительно, причиной гибели музыка стала случайная передозировка. По словам менеджера, Лупу тяжело переживал потерю матери и находился в депрессии.
Сейчас власти Италии пытаются связаться с родственниками артиста, чтобы организовать похороны. Предполагается, что он будет похоронен в Молдавии рядом с отцом.
Ранее стало известно, что на 72-м году жизни после продолжительной болезни скончался один из ключевых деятелей ленинградской рок-сцены Анатолий Гуницкий. Он был не только одним из основателей легендарной группы «Аквариум», но и талантливым поэтом, драматургом и журналистом. Его влияние на формирование ленинградского рока в конце 70-х годов невозможно переоценить.