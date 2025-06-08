Известный певец найден мёртвым в квартире умершей мамы, причина его смерти ужасает

Молдавский музыкант, певец, рэпер Денис Лупу, известный как Jucătoru, найден мёртвым в Италии. О его гибели сообщили местные СМИ со ссылкой на публикацию друга и бывшего менеджера артиста в социальных сетях.

Тело Лупу обнаружили 7 июня утром в квартире его матери в итальянской Парме. Женщина скончалась месяц назад. Предположительно, причиной гибели музыка стала случайная передозировка. По словам менеджера, Лупу тяжело переживал потерю матери и находился в депрессии.

Сейчас власти Италии пытаются связаться с родственниками артиста, чтобы организовать похороны. Предполагается, что он будет похоронен в Молдавии рядом с отцом.