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7 июня, 16:59

Умерла актриса из сериалов «Слово пацана» и «Склифосовский»

Заслуженная артистка России Наталия Потапова умерла в 73 года

Наталия Потапова. Обложка © Telegram / Театр Ермоловой

Наталия Потапова. Обложка © Telegram / Театр Ермоловой

На 74-м году жизни ушла народная артистка России Наталия Потапова, известная по ролям в сериалах «Слово пацана», «Пищеблок» и «Склифосовский». Об этом сообщили в Театре Ермоловой, где она служила почти полвека.

«Её имя навсегда останется в наших сердцах, в нашей памяти, в истории театра Ермоловой. Светлая память прекрасной артистке», — говорится в сообщении.

Наталия Потапова родилась 12 февраля 1952 года. После окончания ГИТИСа в 1976 году она сразу пришла в Театр имени Ермоловой и проработала там всю свою жизнь. На экране дебютировала ещё в 1970-х, снявшись в «Следствие ведут ЗнаТоКи». Всего в её фильмографии — почти 100 ролей: от «Леди Макбет Мценского уезда» до «Ёлок», от «Даши Васильевой» до «Склифосовского».

В последние годы зрители полюбили её как бабу Нюру в «Пищеблоке» и Флюру Габдуловну в «Слове пацана». До самой смерти актриса работала над проектом «Деревенский Фрейд», где исполняла главную роль.

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Накануне стало известно о смерти художницы Анны Жёлудь — ей было 43 года. Причина её кончины пока не раскрывается. Жёлудь была одной из ярких фигур на российской арт-сцене, участвовала в крупных выставках и становилась лауреатом таких престижных наград, как премия Кандинского и «Инновация».

Милена Скрипальщикова
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