Умерла актриса из сериалов «Слово пацана» и «Склифосовский»

На 74-м году жизни ушла народная артистка России Наталия Потапова, известная по ролям в сериалах «Слово пацана», «Пищеблок» и «Склифосовский». Об этом сообщили в Театре Ермоловой, где она служила почти полвека.

«Её имя навсегда останется в наших сердцах, в нашей памяти, в истории театра Ермоловой. Светлая память прекрасной артистке», — говорится в сообщении.

Наталия Потапова родилась 12 февраля 1952 года. После окончания ГИТИСа в 1976 году она сразу пришла в Театр имени Ермоловой и проработала там всю свою жизнь. На экране дебютировала ещё в 1970-х, снявшись в «Следствие ведут ЗнаТоКи». Всего в её фильмографии — почти 100 ролей: от «Леди Макбет Мценского уезда» до «Ёлок», от «Даши Васильевой» до «Склифосовского».

В последние годы зрители полюбили её как бабу Нюру в «Пищеблоке» и Флюру Габдуловну в «Слове пацана». До самой смерти актриса работала над проектом «Деревенский Фрейд», где исполняла главную роль.