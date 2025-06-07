Умерла актриса из сериалов «Слово пацана» и «Склифосовский»
Заслуженная артистка России Наталия Потапова умерла в 73 года
Наталия Потапова. Обложка © Telegram / Театр Ермоловой
На 74-м году жизни ушла народная артистка России Наталия Потапова, известная по ролям в сериалах «Слово пацана», «Пищеблок» и «Склифосовский». Об этом сообщили в Театре Ермоловой, где она служила почти полвека.
«Её имя навсегда останется в наших сердцах, в нашей памяти, в истории театра Ермоловой. Светлая память прекрасной артистке», — говорится в сообщении.
Наталия Потапова родилась 12 февраля 1952 года. После окончания ГИТИСа в 1976 году она сразу пришла в Театр имени Ермоловой и проработала там всю свою жизнь. На экране дебютировала ещё в 1970-х, снявшись в «Следствие ведут ЗнаТоКи». Всего в её фильмографии — почти 100 ролей: от «Леди Макбет Мценского уезда» до «Ёлок», от «Даши Васильевой» до «Склифосовского».
В последние годы зрители полюбили её как бабу Нюру в «Пищеблоке» и Флюру Габдуловну в «Слове пацана». До самой смерти актриса работала над проектом «Деревенский Фрейд», где исполняла главную роль.
Накануне стало известно о смерти художницы Анны Жёлудь — ей было 43 года. Причина её кончины пока не раскрывается. Жёлудь была одной из ярких фигур на российской арт-сцене, участвовала в крупных выставках и становилась лауреатом таких престижных наград, как премия Кандинского и «Инновация».