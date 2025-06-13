Актёр из «Каменской» и «Марша Турецкого» умер в 61 год

Ульянов родился 30 апреля 1964 года в Караганде. В 1991-м окончил Ярославский театральный институт, после которого устроился работать в МХАТ имени Горького под руководством режиссёра и писательницы Татьяны Дорониной. Актёр начал свою кинокарьеру в 1990 году и с тех пор снялся во множестве фильмов и сериалов, включая известные проекты, такие как «Воровка», «Зверобой», «Каменская» и другие. Его последней работой стала роль шведского генерала в режиссёрской версии фильма «Слуга государев», вышедшей в 2022 году.