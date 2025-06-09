Ушёл из жизни оператор фильма «Вий» Владимир Смутны
Владимир Смутны. Обложка © Wikipedia / Пётр Новак
На 83-м году жизни скончался известный чешский кинооператор Владимир Смутны, принимавший участие в создании более шестидесяти фильмов, включая российско-украинский проект «Вий» (2014). О причинах смерти информации на данный момент нет, но известно, что Смутны умер 8 июня «у себя дома, на руках у родных».
О датах прощания и похорон не сообщается. Обе церемонии пройдут в узком кругу лиц. Вероятно, родных и близких друзей.
Смутны был одним из самых титулованных операторов Чехии, восемь раз удостоен премии «Чешский лев» за лучшую операторскую работу. Он также работал над фильмом «Коля», получившим премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» (1996). Среди других его работ – фильмы «Три брата», «Ян Гус» и «Любовь истекает кровью».
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