Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июня, 09:14

Ушёл из жизни оператор фильма «Вий» Владимир Смутны

Владимир Смутны. Обложка © Wikipedia / Пётр Новак

Владимир Смутны. Обложка © Wikipedia / Пётр Новак

На 83-м году жизни скончался известный чешский кинооператор Владимир Смутны, принимавший участие в создании более шестидесяти фильмов, включая российско-украинский проект «Вий» (2014). О причинах смерти информации на данный момент нет, но известно, что Смутны умер 8 июня «у себя дома, на руках у родных».

О датах прощания и похорон не сообщается. Обе церемонии пройдут в узком кругу лиц. Вероятно, родных и близких друзей.

Смутны был одним из самых титулованных операторов Чехии, восемь раз удостоен премии «Чешский лев» за лучшую операторскую работу. Он также работал над фильмом «Коля», получившим премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» (1996). Среди других его работ – фильмы «Три брата», «Ян Гус» и «Любовь истекает кровью».

Умерла актриса из сериалов «Слово пацана» и «Склифосовский»
Умерла актриса из сериалов «Слово пацана» и «Склифосовский»

Ранее Life.ru сообщал, что в 43 года из жизни ушла известная художница Анна Жёлудь, причина смерти неизвестна. Благодаря своей творческой деятельности она была номинантом и лауреатом ведущих российских премий в области современного искусства, включая премию «Инновация» и премию Кандинского. Многие работы Жёлудь отличались оригинальностью и глубоким философским подтекстом.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Утраты
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar