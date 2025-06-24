Полный живот паразитов: Врачи извлекли из ребёнка более 140 длинных червей

В Мексике медики столкнулись с шокирующим случаем: в теле ребёнка было найдено свыше ста паразитов, длина которых варьировалась от 10 до 27 сантиметров. Об этом сообщило издание La Republica.

142 червя от 10 до 27 сантиметров, которых извлекли из мальчика в Мексике. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Abelina Gomez Lopez

Семилетний мальчик был госпитализирован с жалобами на сильную боль в животе и продолжающуюся рвоту. Обследование выявило наличие большого количества паразитов — 142 особи — которые были немедленно удалены.

Как сообщают медики, мальчик поступил из региона с тяжёлой социальной обстановкой, где риск заражения паразитами особенно высок. Сейчас его состояние стабилизировано.