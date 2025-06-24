Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июня, 14:23

Полный живот паразитов: Врачи извлекли из ребёнка более 140 длинных червей

La Republica: У ребёнка в Мексике нашли 142 паразита длиной до 27 сантиметров

142 червя от 10 до 27 сантиметров, которых извлекли из мальчика в Мексике. Обложка © Х / CUENTAME

142 червя от 10 до 27 сантиметров, которых извлекли из мальчика в Мексике. Обложка © Х / CUENTAME

В Мексике медики столкнулись с шокирующим случаем: в теле ребёнка было найдено свыше ста паразитов, длина которых варьировалась от 10 до 27 сантиметров. Об этом сообщило издание La Republica.

142 червя от 10 до 27 сантиметров, которых извлекли из мальчика в Мексике. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Abelina Gomez Lopez

Семилетний мальчик был госпитализирован с жалобами на сильную боль в животе и продолжающуюся рвоту. Обследование выявило наличие большого количества паразитов — 142 особи — которые были немедленно удалены.

Как сообщают медики, мальчик поступил из региона с тяжёлой социальной обстановкой, где риск заражения паразитами особенно высок. Сейчас его состояние стабилизировано.

Челябинские врачи разворошили «гнездо» паразитов у пациента, который 7 лет лечился от простатита
Челябинские врачи разворошили «гнездо» паразитов у пациента, который 7 лет лечился от простатита

Ранее жительница Владивостока вернулась из Таиланда с паразитом в ноге. Женщина жаловалась на шевеление под кожей и пульсации в стопе. По ночам ей казалось, что червь перемещается внутри тела. Медики подтвердили наличие гельминта.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Мексика
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar