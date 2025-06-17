Пульсировал и шевелился: Россиянка привезла из Таиланда червя-паразита в стопе

Жительница Владивостока вернулась из отдыха в Таиланде с червём-паразитом в ноге. Об этом сообщила пресс-служба городской поликлиники №1.

Женщина обратилась к медикам с жалобой на подкожные пульсации и шевеления и то, как в области левой стопы кто-то перемещается по её телу. Она не могла спокойно спать из-за ночной активности неизвестного существа, опасаясь, что во внутренние органы попал гельминт.

У жительницы Владивостока обнаружили паразита после отдыха в Таиланде. Фото © Telegram / Владивостокская поликлиника №1

Специалисты заподозрили у женщины анкилостомоз – паразитарное заболевание, которое вызывают круглые черви, живущие в песке и почве. Они попадают внутрь человека через травмированные участки кожи. Болезнь может проявляться отёком, покраснением, болью в верхней части живота, диареей снижением веса, а также шевелением. По словам экспертов, анкилостомоз крайне распространен среди жителей Юго-Восточной Азии.

«При надавливании на поверхность нахождения червя, особь быстро мигрировала в другое место. Проведя совместный осмотр с хирургами, было принято решение не вскрывать поражённый участок стопы, а назначить пациентке противогельминтный препарат широкого спектра для подавления активности червя», — рассказала врач-терапевт учреждения Анна Москвичева.

Через неделю при повторном осмотре, пациентка сказала, что червь перестал двигаться на четвёртые сутки, а спустя ещё несколько дней тело паразита под кожей полностью разрушилось. По словам Москвичевой, она впервые столкнулась с такой тропической инфекцией.