Личинки под кожей: Десятки россиян поражены невидимыми паразитами после купания в водоёмах

С началом купального сезона десятки россиян столкнулись с неприятным сюрпризом – церкариозом, известным как «зуд купальщика». Личинки паразитов, проникающие под кожу, уже вызвали вспышки в Московской, Тамбовской, Нижегородской областях и Башкирии. Об этом сообщает SHOT.

Мальчик с церкариозом. Фото © Telegram / SHOT

Заболевание проявляется характерной сыпью, волдырями и мучительным зудом, иногда сопровождающимся жаром. Виновники — микроскопические церкарии, личинки гельминтов. Они особенно активны в тёплых, заросших и непроточных водоёмах. Утки, часто обитающие на таких водоемах, являются основными переносчиками этих паразитов, превращая живописные пруды в потенциально опасные зоны.

Чтобы избежать заражения, медики советуют отдавать предпочтение водоёмам с проточной водой и избегать мест с обильной водной растительностью или скоплениями уток. Рекомендуется использовать плотные купальники, так как личинки не способны проникать через ткань. Особую осторожность следует проявлять с детьми, для которых церкариоз может протекать в более тяжёлой форме. Помните: большинство личинок концентрируются у берега, где вода теплее, поэтому даже мелководье таит угрозу.