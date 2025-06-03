Риск заражений и порезов: Life.ru узнал у врача, когда и где открывать купальный сезон

Летние купания — одно из самых приятных и освежающих удовольствий жарких дней. Многие с нетерпением ждут момента, когда можно будет окунуться в прохладную воду и почувствовать себя бодрее. Когда именно начинать купальный сезон и почему стоит избегать некоторых водоёмов, рассказала Life.ru врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.

Обычно сезон купания начинается, когда вода в природных водоёмах прогревается до комфортной температуры — примерно от +18 до +22 °C. В разных регионах России это может случиться в разное время — в зависимости от климата и погодных условий. При этом не стоит забывать, что раннее купание в холодной воде может привести к простуде и переохлаждению, особенно если организм ещё не привык к таким нагрузкам, предупреждает врач.

Для купания важно выбирать только проверенные и разрешённые места. Другие водоёмы могут быть опасны. Вода в них нередко содержит бактерии и паразитов, которые способны вызвать инфекции кожи, кишечные заболевания и другие проблемы со здоровьем. Дно сомнительных водоёмов может быть опасным — с камнями, корягами, стеклом, пластиком и другими отходами, а также с резкими перепадами глубины. А это грозит травмами. Кроме того, в разрешённых местах обычно есть службы спасения, которые придут на помощь в случае опасности. В непроверенных водоёмах полагаться можно лишь на себя или окружающих. Ольга Уланкина врач - эксперт Лаборатории «Гемотест»

Особое внимание стоит уделить водоёмам, где водятся утки и другие водоплавающие птицы. Все они могут быть носителями различных вирусов и бактерий, в том числе кишечной палочки, сальмонеллы, лептоспиры и других патогенов. Экскременты птиц загрязняют воду и повышают риск заражения для купающихся. Кроме того, в таких местах часто повышена концентрация веществ, благоприятных для размножения болезнетворных микроорганизмов.

«Чтобы летние купания были не только приятны, но и безопасны для здоровья, полезно придерживаться правил: избегать плавания после дождя (когда в воду попадают загрязнения с берега), не погружаться в водоёмы рядом с заводами, свалками или сельхозугодьями (вода в них может содержать пестициды, тяжёлые металлы, продукты нефтепереработки), ни в коем случае не прыгать и не нырять в водоём с непроверенным дном (там могут быть камни, битое стекло, острые коряги, способные привести к серьёзному порезу)», — говорит врач.

Лучшие варианты для летних купаний — официальные, проверенные Роспотребнадзором пляжи, бассейны с хлорированием, места с проточной водой, например реки с течением, или отдых на море.