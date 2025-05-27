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Регион
27 мая, 07:59

«Рискуют загореться»: Врач объяснил, чем опасен отдых на закрытых пляжах Анапы

Врач Кондрахин: Купание в Чёрном море грозит закупоркой дыхательных путей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / YuryKara

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / YuryKara

Многие туристы, несмотря на то, что пляжи в Анапе после разлива мазута официально закрыты, всё равно открывают купальный сезон и заходят в море. Терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил, что отдыхающие рискуют получить дыхательную недостаточность и даже «загореться».

«Продукты нефтепереработки являются для нашего организма чужеродными. И если мы говорим о том, что человек оказывается в таких ситуациях, когда он вынужден [их вдыхать], то мы сразу понимаем, что органы дыхания наши не приспособлены к тому, чтобы противостоять вот этой агрессии», — подчеркнул медик в беседе с 360.ru.

Специалист добавил, что человек, который вдохнул пары вредного вещества, может оказаться в больнице из-за отравления. По его словам, это очень серьёзная проблема, которая была выявлена впервые у волонтёров, работавших в регионе. Многие люди просили провести реабилитацию.

Кондрахин отметил, что в лёгких есть особое вещество — сурфактант. Оно не позволяет органам «спадаться» и обеспечивает комфортное дыхание. Если отдыхающий вдохнул вредные химические соединения, то сурфактант может разрушиться. По словам терапевта, в таком случае лёгкие перестают работать правильно, из-за чего развивается дыхательная недостаточность.

«Мазут очень тяжело отмыть, он может действительно повредить кожу, слизистые. И в прямом смысле слова закупоривать дыхательные пути, человек может погибнуть. Он как своего рода клей», — уточнил собеседник телеканала.

Кардиолог также напомнил, что мазут является пожароопасным веществом. После плавания в Чёрном море турист может «загореться», если будет находиться около источника огня.

Врач раскрыла, какие смертельно опасные болезни грозят после отдыха на мазутных пляжах Анапы
Врач раскрыла, какие смертельно опасные болезни грозят после отдыха на мазутных пляжах Анапы

Напомним, после масштабного разлива нефтепродуктов пляжи Анапы были официально закрыты, а побережье признано зоной ЧС. Доступ к морю перекрыт барьерами и рвами, однако десятки отдыхающих продолжают игнорировать запреты. В соцсетях появилось видео, как туристы заходят в море рядом с мазутными пятнами, загорают и даже приводят детей — несмотря на прямую угрозу здоровью.

Дарья Нарыкова
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