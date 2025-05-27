«Рискуют загореться»: Врач объяснил, чем опасен отдых на закрытых пляжах Анапы

Многие туристы, несмотря на то, что пляжи в Анапе после разлива мазута официально закрыты, всё равно открывают купальный сезон и заходят в море. Терапевт, кардиолог, врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил, что отдыхающие рискуют получить дыхательную недостаточность и даже «загореться».

«Продукты нефтепереработки являются для нашего организма чужеродными. И если мы говорим о том, что человек оказывается в таких ситуациях, когда он вынужден [их вдыхать], то мы сразу понимаем, что органы дыхания наши не приспособлены к тому, чтобы противостоять вот этой агрессии», — подчеркнул медик в беседе с 360.ru.

Специалист добавил, что человек, который вдохнул пары вредного вещества, может оказаться в больнице из-за отравления. По его словам, это очень серьёзная проблема, которая была выявлена впервые у волонтёров, работавших в регионе. Многие люди просили провести реабилитацию.

Кондрахин отметил, что в лёгких есть особое вещество — сурфактант. Оно не позволяет органам «спадаться» и обеспечивает комфортное дыхание. Если отдыхающий вдохнул вредные химические соединения, то сурфактант может разрушиться. По словам терапевта, в таком случае лёгкие перестают работать правильно, из-за чего развивается дыхательная недостаточность.

«Мазут очень тяжело отмыть, он может действительно повредить кожу, слизистые. И в прямом смысле слова закупоривать дыхательные пути, человек может погибнуть. Он как своего рода клей», — уточнил собеседник телеканала.