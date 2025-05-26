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Регион
26 мая, 12:24

Туристы отдыхают на пляжах Анапы, несмотря на мазут и запреты

В Сети появилось видео с отдыхающими в Анапе людьми, несмотря на мазут и запреты

Туристы отдыхают на пляжах Анапы, несмотря на мазут. Обложка © Telegram / Осташко!Важное

Туристы отдыхают на пляжах Анапы, несмотря на мазут. Обложка © Telegram / Осташко!Важное

После разлива нефтепродуктов пляжи Анапы официально закрыты, а территория признана зоной чрезвычайной ситуации. Доступ к морю перекрыт — спасатели насыпали песочные барьеры и вырыли рвы. Однако всё это не остановило десятки туристов, которые, игнорируя запреты, продолжают отдыхать на побережье. Видео с ними появилось в соцсетях.

Туристы отдыхают на пляжах Анапы, несмотря на мазут. Видео © Telegram / Осташко!Важное

На центральном пляже наблюдаются группы отдыхающих, которые заходят в воду рядом с мазутными ловушками и устраиваются на лежаках, как будто ничего не произошло. Некоторые даже приводят детей, несмотря на явную опасность для здоровья.

Житель Анапы за 2000 рублей предлагает туристам «продегустировать» море на мазут
Житель Анапы за 2000 рублей предлагает туристам «продегустировать» море на мазут

Курортный сезон на Чёрном море официально стартовал, однако ограничения сохраняются в Анапе и Темрюкском районе. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в этих зонах нельзя пользоваться пляжами и купаться в море. В то же время на остальных участках побережья — от Новороссийска до Сочи, а также в Крыму и Севастополе — все показатели окружающей среды в норме. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул: несмотря на ограничения, лето в Анапе состоится — гостей ждут фестивали, экскурсии и работающие отели с бассейнами.

Напомним, в декабре 2024 года в Керченском проливе затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», что привело к попаданию в море огромного количества мазута. На протяжении нескольких месяцев волонтёры и спасатели прилагали усилия для очистки береговой линии от нефтяного загрязнения. Последствия аварии сказались и на туризме: 141 пляж в Анапе и 9 в Темрюкском районе из-за загрязнения небезопасны для купания и не рекомендованы к использованию.

Милена Скрипальщикова
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