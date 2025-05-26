Туристы отдыхают на пляжах Анапы, несмотря на мазут и запреты
В Сети появилось видео с отдыхающими в Анапе людьми, несмотря на мазут и запреты
Туристы отдыхают на пляжах Анапы, несмотря на мазут. Обложка © Telegram / Осташко!Важное
После разлива нефтепродуктов пляжи Анапы официально закрыты, а территория признана зоной чрезвычайной ситуации. Доступ к морю перекрыт — спасатели насыпали песочные барьеры и вырыли рвы. Однако всё это не остановило десятки туристов, которые, игнорируя запреты, продолжают отдыхать на побережье. Видео с ними появилось в соцсетях.
Туристы отдыхают на пляжах Анапы, несмотря на мазут. Видео © Telegram / Осташко!Важное
На центральном пляже наблюдаются группы отдыхающих, которые заходят в воду рядом с мазутными ловушками и устраиваются на лежаках, как будто ничего не произошло. Некоторые даже приводят детей, несмотря на явную опасность для здоровья.
Курортный сезон на Чёрном море официально стартовал, однако ограничения сохраняются в Анапе и Темрюкском районе. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в этих зонах нельзя пользоваться пляжами и купаться в море. В то же время на остальных участках побережья — от Новороссийска до Сочи, а также в Крыму и Севастополе — все показатели окружающей среды в норме. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко подчеркнул: несмотря на ограничения, лето в Анапе состоится — гостей ждут фестивали, экскурсии и работающие отели с бассейнами.
Напомним, в декабре 2024 года в Керченском проливе затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», что привело к попаданию в море огромного количества мазута. На протяжении нескольких месяцев волонтёры и спасатели прилагали усилия для очистки береговой линии от нефтяного загрязнения. Последствия аварии сказались и на туризме: 141 пляж в Анапе и 9 в Темрюкском районе из-за загрязнения небезопасны для купания и не рекомендованы к использованию.