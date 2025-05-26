Туристы отдыхают на пляжах Анапы, несмотря на мазут и запреты

После разлива нефтепродуктов пляжи Анапы официально закрыты, а территория признана зоной чрезвычайной ситуации. Доступ к морю перекрыт — спасатели насыпали песочные барьеры и вырыли рвы. Однако всё это не остановило десятки туристов, которые, игнорируя запреты, продолжают отдыхать на побережье. Видео с ними появилось в соцсетях.

На центральном пляже наблюдаются группы отдыхающих, которые заходят в воду рядом с мазутными ловушками и устраиваются на лежаках, как будто ничего не произошло. Некоторые даже приводят детей, несмотря на явную опасность для здоровья.