Чернышенко: В Анапе состоится летний сезон, несмотря на закрытие пляжей

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил на совещании у президента Владимира Путина, что, несмотря на временное закрытие пляжей в Анапе, летний сезон в курортном городе всё равно состоится. Он отметил, что правительство приняло меры для поддержки бизнеса в Анапе и Темрюкском районе.

«По ситуации в Анапе. Несмотря на временное закрытие пляжей, сезон состоится. Правительством приняты меры по поддержке бизнеса Анапы и Темрюкского района», — сказал он.