Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 16:22

Чернышенко: В Анапе состоится летний сезон, несмотря на закрытие пляжей

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил на совещании у президента Владимира Путина, что, несмотря на временное закрытие пляжей в Анапе, летний сезон в курортном городе всё равно состоится. Он отметил, что правительство приняло меры для поддержки бизнеса в Анапе и Темрюкском районе.

«По ситуации в Анапе. Несмотря на временное закрытие пляжей, сезон состоится. Правительством приняты меры по поддержке бизнеса Анапы и Темрюкского района», — сказал он.

Чернышенко отметил, что в Анапе и Темрюкском районе запланирована обширная событийная программа на лето, включая гастрономические и спортивные фестивали, а также экскурсии по винодельням. Санатории и отели с бассейнами готовы принимать отдыхающих.

Спасатели на пляжах Анапы по громкоговорителю передают о запрете купания
Спасатели на пляжах Анапы по громкоговорителю передают о запрете купания

Ранее Life.ru сообщал, что в декабре 2024 года в Керченском проливе произошла авария нефтеналивных судов, что привело к экологической катастрофе. Разлив мазута существенно повредил экосистему Анапы и Темрюка. Анализы, проведённые Роспотребнадзором, показали значительное превышение допустимых уровней загрязняющих веществ. В связи с этим были введены ограничения на посещение водоёмов: закрыты 141 прибрежная зона в Анапском районе и 9 пляжей в Темрюкском районе из-за несоответствия санитарным требованиям.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Политика
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar