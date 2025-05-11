Спасатели на пляжах Анапы по громкоговорителю передают о запрете купания
Пляжи Анапы остаются закрытыми. Обложка © Telegram / Оперативный штаб – Краснодарский край
Спасатели на пляжах Анапы передают сообщения о запрете на купание через громкоговорители. Два специальных автомобиля с динамиками патрулируют береговую линию, чтобы информировать туристов о временных ограничениях. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.
Один автомобиль находится на участке от Центрального пляжа до села Витязево, а второй — на берегу станицы Благовещенской.
Спасатели Анапы просят отдыхающих не купаться в море. Видео © Telegram / Оперативный штаб – Краснодарский край
«Отдыхающих и жителей города информируют о временном ограничении функционирования пляжей», — говорится в сообщении.
Купание в море запрещено. Нахождение на пляжах также не рекомендуется из-за очистки песка с помощью специальной техники.
Напомним, экологическая катастрофа в Керченском проливе в декабре 2024 года, произошедшая из-за аварий нефтеналивных судов «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», спровоцировала серьёзное загрязнение прибрежных зон. Разлив мазута сильно повредил экосистему районов Анапы и Темрюка. Согласно данным Роспотребнадзора, лабораторные исследования показали значительное превышение допустимых уровней загрязнения. Это стало основанием для введения ограничений: 141 прибрежная зона в Анапском районе и 9 пляжей в Темрюкском районе закрыли для купания, поскольку они не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.