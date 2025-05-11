Спасатели на пляжах Анапы по громкоговорителю передают о запрете купания

Спасатели на пляжах Анапы передают сообщения о запрете на купание через громкоговорители. Два специальных автомобиля с динамиками патрулируют береговую линию, чтобы информировать туристов о временных ограничениях. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

Один автомобиль находится на участке от Центрального пляжа до села Витязево, а второй — на берегу станицы Благовещенской.

Спасатели Анапы просят отдыхающих не купаться в море. Видео © Telegram / Оперативный штаб – Краснодарский край

«Отдыхающих и жителей города информируют о временном ограничении функционирования пляжей», — говорится в сообщении.

Купание в море запрещено. Нахождение на пляжах также не рекомендуется из-за очистки песка с помощью специальной техники.