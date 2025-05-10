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Регион
10 мая, 19:29

Попова назвала условие для открытия пляжей Анапы уже в этом сезоне

Попова: Сроки открытия пляжей Анапы зависят от скорости их очистки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albina Tiplyashina

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albina Tiplyashina

Сроки открытия курортных зон Анапы для отдыхающих в этом году напрямую связаны с оперативностью проведения санитарно-очистительных работ. Об этом в беседе с «Интерфаксом» заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Анна Попова. По словам главы ведомства, текущее состояние прибрежных территорий находится под постоянным контролем специалистов.

«Всё зависит от того, как быстро и как эффективно проведут мероприятия по очистке пляжей», — сказала Попова.

«Море чистое»: В Анапе открыли пляжный сезон, несмотря на возражения Роспотребнадзора
«Море чистое»: В Анапе открыли пляжный сезон, несмотря на возражения Роспотребнадзора

Напомним, экологическая катастрофа в Керченском проливе в декабре 2024 года, вызванная аварией нефтеналивных судов «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», привела к масштабному загрязнению прибрежных зон. В результате разлива мазута серьёзно пострадала экология районов Анапы и Темрюка. По данным Роспотребнадзора, проведённые лабораторные исследования выявили значительное превышение допустимых показателей загрязнения. Это стало основанием для введения ограничительных мер: 141 прибрежная зона в Анапском районе и 9 пляжных территорий в Темрюкском районе были официально закрыты для купания как не соответствующие установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Александра Мышляева
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