Попова назвала условие для открытия пляжей Анапы уже в этом сезоне
Попова: Сроки открытия пляжей Анапы зависят от скорости их очистки
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Сроки открытия курортных зон Анапы для отдыхающих в этом году напрямую связаны с оперативностью проведения санитарно-очистительных работ. Об этом в беседе с «Интерфаксом» заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Анна Попова. По словам главы ведомства, текущее состояние прибрежных территорий находится под постоянным контролем специалистов.
«Всё зависит от того, как быстро и как эффективно проведут мероприятия по очистке пляжей», — сказала Попова.
Напомним, экологическая катастрофа в Керченском проливе в декабре 2024 года, вызванная аварией нефтеналивных судов «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», привела к масштабному загрязнению прибрежных зон. В результате разлива мазута серьёзно пострадала экология районов Анапы и Темрюка. По данным Роспотребнадзора, проведённые лабораторные исследования выявили значительное превышение допустимых показателей загрязнения. Это стало основанием для введения ограничительных мер: 141 прибрежная зона в Анапском районе и 9 пляжных территорий в Темрюкском районе были официально закрыты для купания как не соответствующие установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям.