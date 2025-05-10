Попова назвала условие для открытия пляжей Анапы уже в этом сезоне

Сроки открытия курортных зон Анапы для отдыхающих в этом году напрямую связаны с оперативностью проведения санитарно-очистительных работ. Об этом в беседе с «Интерфаксом» заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Анна Попова. По словам главы ведомства, текущее состояние прибрежных территорий находится под постоянным контролем специалистов.