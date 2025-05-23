Роспотребнадзор объявил о начале курортного сезона на Чёрном море с двумя исключениями

На черноморском побережье России стартует курортный сезон, однако на некоторых территориях действуют ограничения. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила журналистам, что они введены в Анапе и Темрюкском районе.

На остальном побережье Чёрного моря сезон открыт. По словам Поповой, результаты исследований морской воды, прибрежного песка и атмосферного воздуха, проведённые на участке от Новороссийска до Сочи, а также в Крыму и Севастополе, соответствуют санитарным нормам. Она подчеркнула, что на этих территориях не выявлено никаких отклонений и нарушений по всем исследованным показателям окружающей среды.

«На территории черноморского побережья Анапы и Темрюкского района изъятия касаются неиспользования пляжных территорий и неиспользования воды, но только в этой зоне. На всех остальных территориях черноморского побережья России курортный сезон начинается», — сказала Попова.