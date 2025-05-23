Роспотребнадзор объявил о начале курортного сезона на Чёрном море с двумя исключениями
Попова: На Чёрном море начинается курортный сезон за исключением Анапы
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На черноморском побережье России стартует курортный сезон, однако на некоторых территориях действуют ограничения. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила журналистам, что они введены в Анапе и Темрюкском районе.
На остальном побережье Чёрного моря сезон открыт. По словам Поповой, результаты исследований морской воды, прибрежного песка и атмосферного воздуха, проведённые на участке от Новороссийска до Сочи, а также в Крыму и Севастополе, соответствуют санитарным нормам. Она подчеркнула, что на этих территориях не выявлено никаких отклонений и нарушений по всем исследованным показателям окружающей среды.
«На территории черноморского побережья Анапы и Темрюкского района изъятия касаются неиспользования пляжных территорий и неиспользования воды, но только в этой зоне. На всех остальных территориях черноморского побережья России курортный сезон начинается», — сказала Попова.
Ранее Life.ru сообщал, что на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что, несмотря на временное закрытие пляжей в Анапе, курортный сезон в городе всё же состоится. Он подчеркнул, что правительство предприняло шаги для поддержки бизнеса в Анапе и Темрюкском районе. Зампред правительства добавил, что в этих регионах запланирована насыщенная летняя программа, включающая гастрономические и спортивные фестивали, а также экскурсии по винодельням. Отели и санатории с бассейнами также готовы к приёму туристов.
Напомним, в декабре 2024 года Керченский пролив стал местом экологической катастрофы: затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», что привело к попаданию в море огромного количества мазута. На протяжении нескольких месяцев волонтёры и спасатели прилагали усилия для очистки береговой линии от нефтяного загрязнения. Последствия аварии сказались и на туристической привлекательности региона: 141 пляж в Анапе и 9 в Темрюкском районе из-за загрязнения небезопасны для купания и не рекомендованы к использованию.