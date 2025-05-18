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Регион
18 мая, 11:12

Нефть смоют маслом: Российские ученые нашли простой способ очистки пляжей от мазута

Изобретение учёных из Черноголовки может на 98,8% очистить песок от мазута

Обложка © VK / Оперативный штаб — Краснодарский край

Обложка © VK / Оперативный штаб — Краснодарский край

Российские ученые из ФИЦ РАН в Черноголовке нашли прорывной и удивительно простой метод очистки песка, гальки и ракушечника от нефтяных загрязнений. Главное открытие: для этого идеально подходят обычные растительные масла – вроде подсолнечного. Об этом сообщает интернет-издание Regions.ru.

Эта технология, актуальная после недавних разливов нефтепродуктов на море, показала эффективность до 99,8%. Растительное масло снижает вязкость нефти, позволяя легко отделить её от минералов.

«За счёт снижения плотности мазута становится возможным фазовое разделение его от песка. Например, отстаиванием или фильтрацией. Триглицериды и свободные жирные кислоты — основные компоненты растительных масел, они значительно легче эмульгируются многими простыми поверхностно активными веществами», — уточнили в ФИЦе.

Важный момент: полученную смесь масла и нефтепродуктов можно использовать как топливо, превращая проблему утилизации в источник энергии. Изобретение скоро будет запатентовано.

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В декабре 2024 года Керченский пролив стал местом экологической катастрофы: затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», что привело к попаданию в море огромного количества мазута. На протяжении нескольких месяцев волонтёры и спасатели прилагали усилия для очистки береговой линии от нефтяного загрязнения. Последствия аварии сказались и на туристической привлекательности региона: 141 пляж в Анапе и 9 в Темрюкском районе из-за загрязнения небезопасны для купания и не рекомендованы к использованию.

Владимир Озеров
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