Нефть смоют маслом: Российские ученые нашли простой способ очистки пляжей от мазута

Российские ученые из ФИЦ РАН в Черноголовке нашли прорывной и удивительно простой метод очистки песка, гальки и ракушечника от нефтяных загрязнений. Главное открытие: для этого идеально подходят обычные растительные масла – вроде подсолнечного. Об этом сообщает интернет-издание Regions.ru.

Эта технология, актуальная после недавних разливов нефтепродуктов на море, показала эффективность до 99,8%. Растительное масло снижает вязкость нефти, позволяя легко отделить её от минералов.

«За счёт снижения плотности мазута становится возможным фазовое разделение его от песка. Например, отстаиванием или фильтрацией. Триглицериды и свободные жирные кислоты — основные компоненты растительных масел, они значительно легче эмульгируются многими простыми поверхностно активными веществами», — уточнили в ФИЦе.