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26 мая, 13:01

Врач раскрыла, какие смертельно опасные болезни грозят после отдыха на мазутных пляжах Анапы

Врач Радина: После купания на пляжах Анапы есть риск возникновения рака и астмы

Опасность представляют и морепродукты, добытые в районе ЧП. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albina Tiplyashina

Опасность представляют и морепродукты, добытые в районе ЧП. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Albina Tiplyashina

Пока туристы продолжают купаться в Чёрном море, игнорируя запреты Роспотребнадзора, медики бьют тревогу. Врач – терапевт-дерматолог Кристина Радина объяснила Life.ru, почему отдых на мазутных пляжах может обернуться трагическими последствиями.

По её словам, вдыхание паров мазута само по себе токсично: вредные соединения попадают в лёгкие, вызывают отравление, а в тяжёлых случаях — поражение органов дыхания и даже рак. Купание в такой воде также небезопасно. Кожа может получить химический ожог, а при длительном воздействии — аллергические реакции, экземы и раздражения.

Так что кроме рака, аллергических реакций, экзем и отравлений, при которых у человека будут тошнота, головная боль, рвота, в будущем могут возникнуть нарушения работы печени и почек. А если у людей есть астма, то может возникнуть грозное осложнение — астматический статус.

Кристина Радина

Врач – дерматолог-терапевт

Так что кроме рака, аллергических реакций, экзем и отравлений, при которых у человека будут тошнота, головная боль, рвота, в будущем могут возникнуть нарушения работы печени и почек. А если у людей есть астма, то может возникнуть грозное осложнение — астматический статус.
Так что кроме рака, аллергических реакций, экзем и отравлений, при которых у человека будут тошнота, головная боль, рвота, в будущем могут возникнуть нарушения работы печени и почек. А если у людей есть астма, то может возникнуть грозное осложнение — астматический статус.

Кроме того, специалист напомнила: рыба и морепродукты, добытые в районе утечки, также могут быть токсичными, поэтому покупать их в курортных зонах стоит с особой осторожностью.

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После масштабного разлива нефтепродуктов пляжи Анапы были официально закрыты, а побережье признано зоной ЧС. Доступ к воде перекрыт барьерами и рвами, однако десятки туристов продолжают игнорировать запреты. В соцсетях появилось видео, как отдыхающие заходят в море рядом с мазутными пятнами, загорают и даже приводят детей — несмотря на прямую угрозу здоровью.

Напомним, в конце прошлого года в Керченском проливе затонули танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», что привело к попаданию в море огромного количества мазута. На протяжении месяцев волонтёры и спасатели прилагали усилия для очистки береговой линии от нефтяного загрязнения. Последствия аварии сказались и на туризме: 141 пляж в Анапе и девять в Темрюкском районе из-за загрязнения небезопасны для купания и не рекомендованы к использованию.

Андрей Горяничев
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