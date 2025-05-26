Врач раскрыла, какие смертельно опасные болезни грозят после отдыха на мазутных пляжах Анапы

По её словам, вдыхание паров мазута само по себе токсично: вредные соединения попадают в лёгкие, вызывают отравление, а в тяжёлых случаях — поражение органов дыхания и даже рак. Купание в такой воде также небезопасно. Кожа может получить химический ожог, а при длительном воздействии — аллергические реакции, экземы и раздражения.