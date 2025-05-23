На Чёрном море открывается курортный сезон, но со списком запретных токсичных пляжей
Глава Роспотребнадзора Попова: Анапские пляжи всё ещё непригодны для купания
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На российском Черноморье официально стартует курортный сезон, гостеприимно распахивая свои объятия для миллионов отдыхающих. При этом не везде он начинается безмятежно. Глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила важные уточнения относительно доступности прибрежных зон для туристов.
По её заявлению, некоторые предписания введены для определённых участков побережья. В частности, речь идёт о пляжах Анапы и Темрюка. Здесь, согласно указаниям ведомства, временно запрещено использование береговых зон и морские купания.
«На территории черноморского побережья Анапы и Темрюкского района изъятия касаются неиспользования пляжных территорий и неиспользования воды, но только в этой зоне. На всех остальных территориях черноморского побережья России курортный сезон начинается», пояснила она.
Напомним, что в результате аварии нефтяных танкеров произошла экологическая катастрофа. Разлив нефтепродуктов нанёс огромный ущерб экосистеме Анапы и Темрюка. В связи с этим власти закрыли 141 прибрежную зону и 9 пляжей из-за несоответствия санитарным требованием. Ранее вице-премьер РФ Чернышенко отметил, что, несмотря на это, курортный сезон всё равно будет открыт.