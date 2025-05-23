На Чёрном море открывается курортный сезон, но со списком запретных токсичных пляжей

На российском Черноморье официально стартует курортный сезон, гостеприимно распахивая свои объятия для миллионов отдыхающих. При этом не везде он начинается безмятежно. Глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила важные уточнения относительно доступности прибрежных зон для туристов.

По её заявлению, некоторые предписания введены для определённых участков побережья. В частности, речь идёт о пляжах Анапы и Темрюка. Здесь, согласно указаниям ведомства, временно запрещено использование береговых зон и морские купания.