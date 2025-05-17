Бугазская коса под замком: Часть побережья Анапы закрыли для посещения

Значительный участок территории природного парка «Анапская пересыпь» временно закрыт для свободного посещения. Под ограничение попала вся Бугазская коса, а также прибрежная полоса, протянувшаяся между сёлами Витязево и станицей Благовещенской.

Как сообщает Оперативный штаб Краснодарского края, эта мера введена по рекомендации научного сообщества. Специалисты настаивают на необходимости проведения исследований для восстановления уникальных экосистем парка. Кроме того, планируются работы по приведению в порядок и очистке загрязнённых участков.

Новый режим исключает любые визиты на закрытую территорию: запрещены как индивидуальные прогулки и отдых, так и проезд на автомобилях или любом другом транспорте. Для обеспечения выполнения предписаний установлен контроль за доступом. На въездах и подходах к косе приняты меры, препятствующие проходу людей и заезду транспортных средств.