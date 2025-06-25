Палатку с туристами и собакой атаковали комары у болота под Горноправдинском

В Ханты-Мансийском автономном округе семейная пара с собакой остановилась на привал возле посёлка Горноправдинск. Путешественники установили палатку неподалёку от болота, что повлекло за собой неприятные последствия. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Палатка с комарами. Видео © SHOT

«Как нам продолжать поход?» — вопрошает автор ролика.

Через несколько часов после привала комары облепили поверхность палатки, а также попали внутрь. По итогу семейная пара оказалась заперта в небольшом уголке.