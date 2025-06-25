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24 июня, 23:20

Палатку с туристами и собакой атаковали комары у болота под Горноправдинском

SHOT: Туристы в ХМАО стали жертвами массовой атаки комаров

В Ханты-Мансийском автономном округе семейная пара с собакой остановилась на привал возле посёлка Горноправдинск. Путешественники установили палатку неподалёку от болота, что повлекло за собой неприятные последствия. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Палатка с комарами. Видео © SHOT

«Как нам продолжать поход?» — вопрошает автор ролика.

Через несколько часов после привала комары облепили поверхность палатки, а также попали внутрь. По итогу семейная пара оказалась заперта в небольшом уголке.

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А ранее турист из Краснодара попытался провезти карманный огнемёт через Крымский мост для того, чтобы отмахиваться на курорте от комаров. Он объяснил, что создал компактное устройство, вдохновившись Илоном Маском.

Обложка © SHOT

Тимур Хингеев
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