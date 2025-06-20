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20 июня, 14:24

В Китае разработали дрон размером с комара для военной разведки

Обложка © Telegram / China Army

Обложка © Telegram / China Army

Китайские инженеры создали бионический беспилотный летательный аппарат микроскопических размеров, предназначенный для военной разведки. Видеозаписи с испытаний нового дрона активно распространяются в Интернете, демонстрируя его уникальные возможности.

Китайский военный микродрон-разведчик. Видео © Telegram / China Army

В настоящее время самым маленьким серийным военным БПЛА остаётся норвежский PD-100 Black Hornet («Чёрный шершень») длиной 100 мм и массой 18 граммов. Этот аппарат способен развивать скорость до 5 м/с, работать на расстоянии до 1 км от оператора и находиться в воздухе до 25 минут.

Китайская разработка, по предварительным данным, может превзойти норвежский аналог по скрытности и манёвренности, хотя точные технические характеристики нового дрона пока не раскрываются. Специалисты отмечают, что подобные микроскопические беспилотники открывают новые перспективы для тактической разведки и наблюдения на поле боя.

ВСУ ставят дроны-светофоры вдоль автомобильных дорог
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Ранее Life.ru рассказывал, что в России проводятся разработки современных лазерных комплексов для борьбы с БПЛА. В будущем эти системы будут интегрированы в единую систему ПВО страны. К настоящему моменту состоялись масштабные испытания устройств на специальных полигонах.

Юрий Лысенко
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