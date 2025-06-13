В России испытали перспективные лазерные системы для борьбы с дронами

В России ведутся разработки передовых лазерных комплексов для борьбы с беспилотниками, которые в будущем интегрируют в единую систему ПВО. Первый вице-премьер правительства Денис Мантуров лично присутствовал на масштабных испытаниях этих систем, которые проводились на специальном полигоне. Об этом сообщается на официальный сайт правительства.

Главной задачей испытаний была всесторонняя оценка эффективности новых лазерных установок в условиях, максимально приближённых к боевым. Во время тестирования оценивались такие параметры, как точность наведения, дальность поражения, скорость реакции комплексов на движущиеся цели в воздухе, а также их устойчивость к различным погодным условиям.

На испытаниях использовали восемь комплексов противодействия БПЛА разной мощности. На полигоне с современным оборудованием отрабатывали сценарии борьбы с разными дронами: от простых, доступных в магазинах, до сложных, имитирующих разведывательные и ударные беспилотники.

Итоги тестирования подтвердили заявленные изготовителями параметры и верность выбранных путей в создании комплексных систем охраны объектов критической инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов. Эти сведения будут применены для улучшения существующих моделей и разработки систем, которые смогут эффективно противостоять технике врага.