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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
13 июня, 09:17

Российская ПВО сбила за неделю ракету «Нептун» и 1 582 украинских дрона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

За прошедшую неделю российские системы ПВО перехватили одну ракету «Нептун», 18 управляемых авиабомб JDAM, девять реактивных снарядов HIMARS и 1582 беспилотных летательных аппарата, принадлежащих украинским силам. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, всего за время СВО российскими войсками было ликвидировано следующее количество военной техники и вооружения противника: 663 самолёта, 283 вертолёта, 63 395 БПЛА, 611 ЗРК, 23 884 танка и других бронемашин, 1 572 РСЗО, 26 142 единицы артиллерии и миномётов, а также 36 804 единицы специальной военной автотехники.

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Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили 125 украинских беспилотников на территории РФ за прошедшую ночь. Из них 70 аппаратов были уничтожены в воздушном пространстве Крыма.

Наталья Демьянова
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