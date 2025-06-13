Российская ПВО сбила за неделю ракету «Нептун» и 1 582 украинских дрона

За прошедшую неделю российские системы ПВО перехватили одну ракету «Нептун», 18 управляемых авиабомб JDAM, девять реактивных снарядов HIMARS и 1582 беспилотных летательных аппарата, принадлежащих украинским силам. Об этом информирует пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, всего за время СВО российскими войсками было ликвидировано следующее количество военной техники и вооружения противника: 663 самолёта, 283 вертолёта, 63 395 БПЛА, 611 ЗРК, 23 884 танка и других бронемашин, 1 572 РСЗО, 26 142 единицы артиллерии и миномётов, а также 36 804 единицы специальной военной автотехники.



