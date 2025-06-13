«Противник полностью обессилел»: Алаудинов раскрыл положение ВСУ в зоне спецоперации

«Противник на данном этапе перестал предпринимать попытки к прорыву. Конечно, предыдущий период был тяжёлым, потому что противник всё время пытался атаковать, вклиниться на каком-то участке. И сейчас мы отмечаем, что противник уже на этом участке полностью обессилел», — отметил Алаудинов в беседе с ТАСС.