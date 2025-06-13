«Противник полностью обессилел»: Алаудинов раскрыл положение ВСУ в зоне спецоперации
Алаудинов: Группировка ВСУ в приграничье прекратила попытки прорыва
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dotshock
Попытки украинских формирований прорваться на территорию России в зоне ответственности СОБР «Ахмат» полностью прекратились из-за истощения сил. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«Противник на данном этапе перестал предпринимать попытки к прорыву. Конечно, предыдущий период был тяжёлым, потому что противник всё время пытался атаковать, вклиниться на каком-то участке. И сейчас мы отмечаем, что противник уже на этом участке полностью обессилел», — отметил Алаудинов в беседе с ТАСС.
Согласно его заявлению, российские Вооружённые силы контролируют ситуацию в приграничной зоне. Он также сообщил, что подразделения «Ахмат» нанесли значительные потери украинским войскам, сорвав их продвижение и нарушив линии снабжения.
Тем временем российские войска продолжают продвигаться. Под Красноармейском (Покровском) штурмовые группы вышли к Новониколаевке, оставив за спиной минные заграждения ВСУ. Это открыло пути снабжения для наступающих подразделений.