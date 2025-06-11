Новости СВО. ВС РФ освобождают Новониколаевку, в Днепропетровской области у ВСУ паника, Россия собрала все американские танки ВСУ, 11 июня Армия России выходит на южные границы ДНР, Киев тщетно бросается на Тёткино, ВСУ лишается Abrams’ов — дайджест Life.ru. 10 июня, 21:07 Армия России поразила позиции ВСУ у Новониколаевки на Красноармейском направлении. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Донецкая Народная Республика, 11 июня

Российские войска продвигаются под Красноармейском (Покровском). Штурмовики вышли к Новониколаевке. За их спинами остались минные заграждения противника. А значит, пути снабжения для наступающих войск открыты. После взятия этого населённого пункта бои развернутся за Муравку. После неё выход ещё на одном участке в Днепропетровскую область.

Карта СВО на 11 июня 2025 года. Штурмовые группы вышли к южной окраине Новониколаевки. Фото © Telegram / divgen

Днепропетровская область, 11 июня

Обстановка в Днепропетровской области вызывает тревогу у вэсэушников. Командир батальона одного из подразделений 72-й отдельной бригады ВСУ рассказал, что на одного украинского боевика в этом региона приходится десять русских бойцов.

— Это заявление само по себе уже показательно: речь мало того что идёт о Днепропетровской области (как будто совсем ничего необычного и это в порядке вещей), и не о каком-то отдельном эпизоде. Обсуждается признаваемый фактически всеми дисбаланс в личном составе, — пишет «Военная хроника».

Курская область, 11 июня

ВСУ в очередной раз пытаются развить наступление в Курской области. Покоя им не даёт Тёткинское направление. Специалисты посчитали, что с начала мая враг пытался зайти за границу 191 раз на этом участке фронта, из них 39 — с применением техники. Очередная попытка была в сторону Нового Пути. Противник из 47-й бригады отступил в Павловку после того, как по нему ударили дронами.

Расчеты РСЗО «Град» ВДВ наносят удары по противнику в Сумской области. Видео © Telegram / mod_russia

Почему НАТО не поможет Украине

Все разговоры о том, что страны введут свои контингенты на Украину, теперь не имеют смысла. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в очередной раз заговорил о том, что Россия собирается напасть на страны Североатлантического альянса, а значит, блоку нужно готовиться к этому.

— Опасность не исчезнет, даже когда закончится конфликт на Украине, — уверяет он.

Для того чтобы быть готовыми к конфликту, естественно, требуется увеличить оборонный бюджет и провести модернизацию войск. Если армия не готова и нет денег, то о какой отправке подразделений западных стран на Украину может идти речь?

Куда исчезли Abrams ВСУ

Military Watch Magazine выяснило, что у киевского режима осталось всего четыре танка Abrams. Западные страны передали в общей сложности 31 машину. Таким образом, 87% от общего количества переданного или в руках российских войск, или уничтожены.

— Остаётся неясным, какая часть подбитых Abrams была отправлена в Россию и в каком они находятся состоянии, но остаётся немалая вероятность того, что теперь у Москвы их больше в работоспособном виде, чем в рядах ВСУ, — пишут авторы издания.

Вооружённый конфликт на Украине показал, что американские танки не стали сверхоружием, способным изменить ситуацию на поле боя. Сами американцы пришли к этому выводу, а австралийские офицеры раскритиковали защиту боевых машин.

— Мы начинаем сомневаться, так ли украинцам нужны эти машины: крыша — самое слабое место танка, а на поле боя всё решают беспилотники, — объяснил военнослужащий из Австралии, дав понять, что Abrams больше не попадёт на Украину.

Авторы Даниил Черных