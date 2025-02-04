Конец «Абрамса». Чем Пентагон решил заменить танк, потерпевший фиаско в зоне СВО Военное руководство США окончательно отказалось от дальнейшей модернизации основного боевого танка (ОБТ) M1A2 Abrams до уровня SEPv4. Судя по всему, разработчики собираются взять за основу успешный российский Т-14 «Армата». 3 февраля, 21:27 Трофейный американский танк Abrams. Обложка © ТАСС / Zuma

Пентагон не будет модернизировать Abrams до уровня SEPv4 (System Enhancement Package version 4 — четвёртый пакет улучшенных систем) в пользу более перспективного проекта M1E3. Об этом со ссылкой на документацию Пентагона сообщил портал Army Recognition.

«Согласно опубликованному Министерством обороны США документу о программе закупок на 2025 год, армия США одобрила значительные изменения в стратегии модернизации своего основного боевого танка Abrams», — подчёркивают в AR.

На тупиковость ветки M1A2 в американском МО указывали и ранее, жалуясь на невозможность и далее совершенствовать базовую машину без роста и без того внушительной массы. В проекте M1E3 же будет сделана ставка на создание более лёгкой, мобильной и живучей танковой платформы, которая должна лучше отвечать вызовам современности. При этом в Штатах не скрывают, что конфликт на Украине и неудачное участие в нём западной бронетехники сыграли роль в этом переосмыслении облика современных ОБТ.

M1A2. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Каким будет новый танк США M1E3?

Оригинальный M1 Abrams, который сходил с конвейера в 1980-х годах, весил 55 тонн. Ныне используемая американской армией модификация M1A2 SEPv2 весит почти 65 тонн, а SEPv2 с израильским КАЗ Trophy — около 66 тонн. SEPv4 и вовсе намеревался перевалить за 70.

«Танк Abrams больше не может наращивать свои возможности без увеличения веса», — подчёркивал ранее исполнительный директор программы наземных боевых систем США Гленн Дин.

О желании посадить M1 «на диету» и сосредоточить усилия на создании M1E3 за океаном впервые заговорили в 2023 году, как раз когда на Украине дебютировали M1A1. Проект ещё не воплощён в металле и не имеет собственного названия, а потому рассматривается как очередная модификация Abrams.

M1A1. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Harker

Однако на этапе разработки и наш Т-90 считался глубокой модернизацией Т-72, притом что в случае с M1E3 запланированы гораздо более серьёзные изменения. Речь идёт о принципиально новой машине с иной компоновкой, которая должна «похудеть» аж на 10 тонн, сохранив при этом свои защитные и огневые показатели.

Чтобы вернуться к оригинальным 55 тоннам, потребуется серьёзно перетряхнуть конфигурацию ОБТ. По данным Defence Industry, рассматривается возможность реализовать так называемую модульную архитектуру открытых систем и оснастить M1E3 необитаемой башней, разместив весь экипаж в корпусе. Заряжающий в данном проекте тоже не предусмотрен: его заменит автомат заряжания (АЗ).

Хейтеров «Арматы» и АЗ в российских танках от таких новостей точно передёрнет, так как именно отечественная школа танкостроения первой реализовала всё то, что хотят сделать янки.

Главное отличие нового проекта от российского танка — гибридная силовая установка, которой планируется заменить прожорливый газотурбинный AGT-1500. Если всё получится, это будет первый в мире танк-гибрид. Для повышения защищённости же обязательным пунктом станет интегрированный КАЗ.

AGT-1500. Фото © Wikipedia / SGT PAUL L. ANSTINE II, USMC - VIRIN

Судя по снимкам предполагаемого макета M1E3, что начали гулять по Сети в 2023 году, машину могут оснастить израильским комплексом активной защиты Iron Fist, который ранее никогда не ставился на Abrams, но в качестве эксперимента ставился на британский Challenger 2. Наконец, M1E3 вберёт в себя всё то, что планировалось дать SEPv4, а именно: улучшенные системы связи и управления огнём, новые тепловизионные прицелы командира и наводчика, а также усиленное бронирование.

Когда новый танк появится на свет и каким будет его окончательный облик, неизвестно. На фоне его разработки армия США продолжит производство M1A2 SEPv3 — таких машин в 2025 году должны закупить 30 единиц, гласит документация. И даже если американским инженерам через несколько лет получится снизить массу машины до 55 тонн, M1E3 всё равно получится тяжелее российских ОБТ Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М.

Авторы Илья Пушкарев