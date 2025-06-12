ВС России заняли рекордный объём территорий за май в зоне СВО

В мае 2025 года Вооружённые силы России продвинулись на значительную глубину на ряде направлений в зоне украинского конфликта, сообщает американская газета The Wall Street Journal. По её данным, под российский контроль перешло больше территорий, чем почти за любой другой месяц за последние два с половиной года.

Ссылаясь на официальные данные Министерства обороны РФ, издание отмечает, что под контроль Москвы перешли десятки населённых пунктов. В Донецкой Народной Республике были освобождены Новополь, Вольное Поле (рядом с границей Запорожской области), Гнатовка (близ Торецка), Шевченко Первое, Новооленовка, Котляровка, Михайловка, Миролюбовка и Ступочки.

В Сумской области — Водолаги, Локня, Владимировка, Беловоды и Константиновка у границы с Курской областью. В Харьковской области — Строевка и Кондрашовка под Купянском. WSJ подчёркивает, что текущая динамика на фронте отражает застой в переговорах между Киевом и Москвой. Это может означать, что будущее конфликта всё больше зависит от исхода боевых действий.

Журналисты называют район Покровска и Константиновки в ДНР, а также Сумскую область одними из ключевых точек напряжения. Один из украинских военных рассказал изданию, что атаки на Покровск продолжаются круглосуточно. Другой отметил, что Константиновка «быстро превращается в линию фронта».

«Этим летом мы ожидаем ухудшения ситуации по всем направлениям. Личный состав истощён. Не хватает ротации. Все работают на пределе своих возможностей», — сказал старший лейтенант ВСУ, находящийся в районе Константиновки.