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Регион
12 июня, 18:20

США предложили заморозку по линии фронта и возврат РФ в «Лигу настоящих наций»

Келлог: США предлагают остановить военные действия на Украине вдоль линии фронта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Вашингтон предлагает остановить военные действия на Украине вдоль линии фронта. Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог.

«Мы хотим достичь прекращения огня на текущих позициях — кто где стоит, та территория за ним. Это не юридическое признание, а де-факто», — сказал он.

По мнению Келлога, США видят решение конфликта в возвращении детей и пленных, а также в достижении устойчивого перемирия, которое принесёт пользу не только Украине, но и Европе. Кроме того, он считает, что необходимо вернуть Россию в «Лигу настоящих наций», чтобы она участвовала в поддержании глобальной стабильности.
Зеленский отчаянно пытается закрыть глаза на правду и отвергает успехи России на СВО
Зеленский отчаянно пытается закрыть глаза на правду и отвергает успехи России на СВО

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что результатом СВО должен стать долгосрочный мир. Он уточнил, что речь идёт об устранении причин кризиса, создании условий для прочного мира и обеспечении интересов людей, которые считают русский язык родным и связывают свою идентичность с РФ.

Наталья Демьянова
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