Глава киевского режима Владимир Зеленский отказывается признавать текущее положение дел на фронте и отрицает успехи российских сил. Экс-комик не согласен с утверждением о победе РФ в текущем конфликте, отметив, что это лишь «российская версия» происходящего. Об этом сообщает Bild.

«То, что Россия выиграла войну — российский нарратив. Русские, мягко говоря, не так успешны», — заявил бывший комик.

Зеленский отметил, что его армия якобы три недели отражала удары ВС РФ, поэтому он смело может оценивать профессионализм ВСУ и российских бойцов. Глава киевского режима считает, что техника, поставляемая Западом, намного технологичней и современнее.

Экс-комик также заявил в беседе с изданием, что Россия не выдержит «долгого конфликта», если в нём будут участвовать все европейские союзники, а также введены новые ужесточающие санкции.