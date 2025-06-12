Зеленский отчаянно пытается закрыть глаза на правду и отвергает успехи России на СВО
Bild: Зеленский отвергает, что Россия одерживает победу над Украиной
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / OSCAR GONZALEZ FUENTES
Глава киевского режима Владимир Зеленский отказывается признавать текущее положение дел на фронте и отрицает успехи российских сил. Экс-комик не согласен с утверждением о победе РФ в текущем конфликте, отметив, что это лишь «российская версия» происходящего. Об этом сообщает Bild.
«То, что Россия выиграла войну — российский нарратив. Русские, мягко говоря, не так успешны», — заявил бывший комик.
Зеленский отметил, что его армия якобы три недели отражала удары ВС РФ, поэтому он смело может оценивать профессионализм ВСУ и российских бойцов. Глава киевского режима считает, что техника, поставляемая Западом, намного технологичней и современнее.
Экс-комик также заявил в беседе с изданием, что Россия не выдержит «долгого конфликта», если в нём будут участвовать все европейские союзники, а также введены новые ужесточающие санкции.
Несмотря на сомнительные заявления Зеленского, ежедневно поступают сообщения о значительных потерях украинских войск вдоль всей линии боевого соприкосновения. Особенно сложная ситуация сложилась для ВСУ в Сумской области. Воевать бойцы ВСУ не хотят, для этого их командиры силой и обманом бросают их на передовую: недавно они обманным путём направили группу мобилизованных на штурм села Отрадное в Донецкой Народной Республике, замаскировав это под учебную операцию.