Живой щит: Зеленский признался, что не будет эвакуировать людей из городов

Владимир Зеленский признался, что ВСУ используют мирных жителей в качестве живого щита. Он пояснил, что пустые города захватить намного легче.

Изначально глава киевского режима сказал, что жителям прифронтовых регионов могут организовать эвакуационные коридоры, однако затем пояснил, что это может привести к захвату населённых пунктов Армией России.

«Если города будут пустые, то их будет легче захватить», — заявил Зеленский в беседе с журналистами.