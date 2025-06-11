Живой щит: Зеленский признался, что не будет эвакуировать людей из городов
Зеленский признался, что не будет эвакуировать людей из городов
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Владимир Зеленский признался, что ВСУ используют мирных жителей в качестве живого щита. Он пояснил, что пустые города захватить намного легче.
Изначально глава киевского режима сказал, что жителям прифронтовых регионов могут организовать эвакуационные коридоры, однако затем пояснил, что это может привести к захвату населённых пунктов Армией России.
«Если города будут пустые, то их будет легче захватить», — заявил Зеленский в беседе с журналистами.
Наплевательское отношение к собственным гражданам киевские власти демонстрируют далеко не первый раз. Сами жители Незалежной не так давно возмутились из-за фальшивых результатов опроса, согласно которым 52% украинцев якобы готовы «терпеть войну» вечно ради возврата земель.