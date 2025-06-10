«Вруны!» Украинцев взбесил опрос о готовности 52% «терпеть войну» вечно ради возврата земель
КМИС: 52% украинцев не хотят территориальных уступок и готовы воевать дальше
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На Украине больше половины жителей (52%) категорически против любых территориальных уступок России, даже если это приведёт к продолжению боевых действий, утверждает Киевский международный институт социологии (КМИС) в результатах нового опроса.
Инфографика КМИС
Согласно данным социологов, 38% опрошенных украинцев выступают за отказ от земель ради окончания войны и сохранения независимости. Эта доля стабильно держится с декабря 2023 года, отмечает КМИС. Там признали, что число противников территориальных уступок неизменно падает с 2022 года.
Итоги «исследования» разозлили украинцев, которые в комментариях, в основном матом, разъяснили своё отношение. Там напомнили, что институт находится под полным контролем Офиса президента Украины и самого Владимира Зеленского.
«Бред», «Кого вы вообще опросили?», «Почему нет варианта «не готовы терпеть»?», «Вруны», — гласят самые цензурные комментарии под постом о готовности «большинства украинцев терпеть войну столько, сколько нужно».
Ранее глава Центра поддержки аэроразведки Вооружённых сил Украины (ВСУ), волонтёр Мария Берлинская заявила, что женщинам и мужчинам старше 18 лет избежать мобилизации не удастся, поэтому пора начинать готовиться. Она добавила, что сейчас государству ещё есть, кого тащить на фронт, ведь мобилизационный ресурс исчерпан не до конца.