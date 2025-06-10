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10 июня, 11:08

«‎Вруны!» Украинцев взбесил опрос о готовности 52% «терпеть войну» вечно ради возврата земель

КМИС: 52% украинцев не хотят территориальных уступок и готовы воевать дальше

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Suburbanium

На Украине больше половины жителей (52%) категорически против любых территориальных уступок России, даже если это приведёт к продолжению боевых действий, утверждает Киевский международный институт социологии (КМИС) в результатах нового опроса.

Инфографика КМИС

Инфографика КМИС

Согласно данным социологов, 38% опрошенных украинцев выступают за отказ от земель ради окончания войны и сохранения независимости. Эта доля стабильно держится с декабря 2023 года, отмечает КМИС. Там признали, что число противников территориальных уступок неизменно падает с 2022 года.

Итоги «исследования» разозлили украинцев, которые в комментариях, в основном матом, разъяснили своё отношение. Там напомнили, что институт находится под полным контролем Офиса президента Украины и самого Владимира Зеленского.

«Бред», «Кого вы вообще опросили?», «Почему нет варианта «не готовы терпеть»?», «Вруны», — гласят самые цензурные комментарии под постом о готовности «большинства украинцев терпеть войну столько, сколько нужно».

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Ранее глава Центра поддержки аэроразведки Вооружённых сил Украины (ВСУ), волонтёр Мария Берлинская заявила, что женщинам и мужчинам старше 18 лет избежать мобилизации не удастся, поэтому пора начинать готовиться. Она добавила, что сейчас государству ещё есть, кого тащить на фронт, ведь мобилизационный ресурс исчерпан не до конца.

Татьяна Миссуми
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