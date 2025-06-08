«Мы на том моменте»: 18-летних девушек и парней на Украине готовят к отправке на фронт
Волонтёр Берлинская: Украинкам и 18-летним парням пора готовиться к мобилизации
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
Женщинам и мужчинам старше 18 лет избежать мобилизации не удастся, поэтому пора начинать готовиться. Об этом заявила Глава Центра поддержки аэроразведки Вооружённых сил Украины (ВСУ), волонтёр Мария Берлинская в интервью для YouTubе-канала LB live.
«Мы уже на том моменте, когда женщины и мужчины с 18 лет должны готовиться [к мобилизации]», — считает Берлинская.
Она добавила, что пока что государству ещё есть, кого тащить на фронт, ведь мобилизационный ресурс исчерпан не до конца.
Такое чувство, что Киев действительно хочет загнать на фронт вообще всю страну, при этом понимая, что выиграть не получится даже таким образом Ранее Верховная рада одобрила законопроект о призыве на фронт украинцев старше 60 лет. Кажется, у Украины больше не осталось национальных идей, кроме войны с Россией.