«Мы на том моменте»: 18-летних девушек и парней на Украине готовят к отправке на фронт

Женщинам и мужчинам старше 18 лет избежать мобилизации не удастся, поэтому пора начинать готовиться. Об этом заявила Глава Центра поддержки аэроразведки Вооружённых сил Украины (ВСУ), волонтёр Мария Берлинская в интервью для YouTubе-канала LB live.

«Мы уже на том моменте, когда женщины и мужчины с 18 лет должны готовиться [к мобилизации]», — считает Берлинская.

Она добавила, что пока что государству ещё есть, кого тащить на фронт, ведь мобилизационный ресурс исчерпан не до конца.