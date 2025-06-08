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8 июня, 11:54

«Мы на том моменте»: 18-летних девушек и парней на Украине готовят к отправке на фронт

Волонтёр Берлинская: Украинкам и 18-летним парням пора готовиться к мобилизации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Женщинам и мужчинам старше 18 лет избежать мобилизации не удастся, поэтому пора начинать готовиться. Об этом заявила Глава Центра поддержки аэроразведки Вооружённых сил Украины (ВСУ), волонтёр Мария Берлинская в интервью для YouTubе-канала LB live.

«Мы уже на том моменте, когда женщины и мужчины с 18 лет должны готовиться [к мобилизации]», — считает Берлинская.

Она добавила, что пока что государству ещё есть, кого тащить на фронт, ведь мобилизационный ресурс исчерпан не до конца.

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Такое чувство, что Киев действительно хочет загнать на фронт вообще всю страну, при этом понимая, что выиграть не получится даже таким образом Ранее Верховная рада одобрила законопроект о призыве на фронт украинцев старше 60 лет. Кажется, у Украины больше не осталось национальных идей, кроме войны с Россией.

Владимир Озеров
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