Украинцы продолжают бежать за рубеж, опасаясь насильственной мобилизации и боевых действий в рядах ВСУ. Очередной потенциальный новобранец совершил дерзкий переход через Карпаты, чтобы попасть в Румынию, ему удалось выжить в труднопроходимых лесах, не сорваться в горную пропасть и скрыться от украинских пограничников.

Видео своего путешествия в один конец мужчина разместил в TikTok, когда переход завершился благополучно. По словам украинца, ему понадобилось четыре дня, чтобы преодолеть 95 километров горных подъёмов и спусков на пути к Румынии. О своих дальнейших планах за рубежом, удачливый призывник рассказывать не стал.

Напомним, украинцы пытаются спастись от призыва, сбежав за границу, например, через Тису прямиком в Румынию. Погранслужба Украины сообщила, что более 50 человек утонули в этой реке с февраля 2022 года при попытке перебраться на другой берег. Однако есть подозрение, что беглецов просто застрелили пограничники во время задержания, так как в современных условиях потенциальные призывники в Незалежной вообще лишены всех прав, и насилие на ними стало нормой. Врач и телеведущий Евгений Комаровский, поддержавший Киев после начала СВО, внезапно высказал недовольство происходящим на Украине. Он назвал силовую мобилизацию на улицах городов «одной из самых чёрных страниц истории» страны, а также предложил поставить памятник утопленникам в Тисе.