Некогда популярный в России доктор Евгений Комаровский, поддержавший Киев после начала СВО, внезапно высказал недовольство происходящим на Украине. Он назвал силовую мобилизацию на улицах городов «одной из самых чёрных страниц истории» страны. Об этом он сказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону*.

«То, что сейчас на улицах эпизодически у нас порой происходит, это тоже будет одна из самых чёрных страниц истории… И когда мне надо будет давать советы кому-нибудь, то я скажу, что памятник утопленнику на берегу Тисы должен стоять — как бы это вам страшно не было», — возмутился Комаровский.

По его словам, призывники от отчаяния пытаются сбежать в Румынию, переплыв Тису, и количество утонувших достигло немыслимых цифр. Доктор признался, что шокирован роликами в Сети, где военкомы на глазах у прохожих избивают потенциальных новобранцев. Он добавил, что военкоматы на Украине погрязли в коррупции, ведь «заметают» на фронт простых украинцев, а откупаются те, у кого есть средства. Комаровский уверен, что пора провести «всенародное публичное расследование всех финансовых потоков» в военкоматах Украины. Он также допустил, что у Незалежной должен появиться новый президент, который наведёт порядок.

Ролик с его заявлением активно распространяется в социальных сетях. Запись была сделана два месяца назад, однако сейчас переживает новую волну популярности, особенно на фоне того, как украинские военкомы открыто применяют насилие к потенциальным призывникам прямо на улицах городов.

Жуткие кадры принудительной мобилизации на Украине едва ли не ежедневно появляются в Сети. Так, недавно в Харькове сотрудник ТЦК дважды ударил в живот молодого человека, пока его коллега проверял документы у парня. Автор ролика обратила внимание, что вызывать полицию бессмысленно, так как силовики заодно с военкомами. Украинцы пытаются спастись от призыва, сбежав за границу, например, через реку Тиса прямиком в Румынию. Погранслужба Украины сообщила, что более 50 человек утонули в Тисе с февраля 2022 года при попытке попасть за рубеж.