«Мы об этом не знали»: Пленный ВСУ рассказал, как «тренировка» в ДНР оказалась штурмом

Украинские командиры обманом отправили группу мобилизованных в атаку на село Отрадное в ДНР, представив это как учебное задание. Об этом рассказал пленный ВСУ Александр Юр.

«Чтобы мы (мобилизованные. — Прим. Life.ru) после учебки и перед отправлением на передовую не разбежались, украинское командование отправило нас под видом учебного слаживания в количестве 20 человек в село Отрадное, которое было под контролем русских войск. Но мы об этом не знали», — сказал Юр в беседе с РИА «Новости».

Пленный сообщил, что его группе было приказано осмотреть и зачистить дома в населённом пункте, в ходе чего он был ранен и взят в плен. О судьбе остальных боевиков он не знает. Он также заявил, что в учебке им приказывали не брать русских в плен, а «обнулять» на передовой.