«На крыше распятый человек»: Пленный солдат ВСУ рассказал о командире, пытавшем солдат
Пленный Молчанович: Командир ВСУ вымогал деньги и пытал подчинённых
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Пленный боец 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ Антон Молчанович признался, что находился в подчинении у командира, отличавшегося бесчеловечным отношением к личному составу. Украинский солдат рассказал о систематическом издевательстве и финансовом давлении со стороны своего бывшего командира на подчинённых.
«Издевался над солдатами, сержант вроде был. Вымогал у них деньги путём всяких психологических и физических насилий. Нам фотографию показывали, где он улыбается, а сзади у него на крыше распятый человек», — приводит слова пленного ТАСС.
Собеседник агентства отметил также, что на данный момент местонахождения командира неизвестно.
Ранее сообщалось, что украинский военнослужащий, находящийся в российском плену, принял решение не возвращаться на родину в рамках процедуры обмена пленными, чтобы избежать повторной отправки на фронт. Его пленение произошло в Курской области, где он сдался Вооружённым силам РФ.