«На крыше распятый человек»: Пленный солдат ВСУ рассказал о командире, пытавшем солдат

Пленный боец 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ Антон Молчанович признался, что находился в подчинении у командира, отличавшегося бесчеловечным отношением к личному составу. Украинский солдат рассказал о систематическом издевательстве и финансовом давлении со стороны своего бывшего командира на подчинённых.

«Издевался над солдатами, сержант вроде был. Вымогал у них деньги путём всяких психологических и физических насилий. Нам фотографию показывали, где он улыбается, а сзади у него на крыше распятый человек», — приводит слова пленного ТАСС.

Собеседник агентства отметил также, что на данный момент местонахождения командира неизвестно.