«Обнулить и спрятать»: Бойцы ВСУ втайне от командира отпустили российских военных после приказа их убить

Командиры украинских подразделений отдают приказы своим подчинённым расстреливать раненых российских солдат. Подобные приказы от руководства поступали неоднократно, рассказал РИА «Новости» пленный военнослужащий ВСУ Вячеслав Кутятин.

«К нашей позиции из посадки подполз раненый российский военный. Доложили нашему руководству…, от которого последовала команда: раненого обнулить (убить, — Прим. Life.ru), забрать оружие и тело спрятать где-то в посадке. Этого мы не сделали, мы его отпустили», — сказал Кутятин.

Через десять дней после первого подобного случая, раненые российские бойцы по ошибке спустились в окоп к украинским военным. Командование ВСУ снова приказало убить их и спрятать тела. Однако украинские солдаты ослушались приказа и отпустили бойцов ВС РФ. Второй пленный украинец Александр Бондаренко подтвердил слова Кутятина.