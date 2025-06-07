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Регион
7 июня, 09:31

Огонь по своим: Украинская «Баба-яга» вдарила по позициям ВСУ

Пленный боец ВСУ: Киев ударил дронами «Баба-яга» по своим военнослужащим

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Обложка © Пресс-служба Зеленского

Бойцы ВСУ попали под огонь украинских тяжёлых дронов «Баба-яга». Об этом рассказал пленный Андрей Евенко. Видео с его признанием распространило Минобороны РФ.

«Когда мы были на позиции, на нас два раза «Баба-яга» скиды сбрасывала», — сказал он.

Евенко сообщил, что после мобилизации его направили в 24-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, где боевой дух личного состава был крайне подавлен. По его словам, военнослужащие осознавали, что шансов на возвращение у них практически нет. Он отметил, что командование обещало ротацию через десять дней, однако эти обещания так и не были выполнены.

Также пленный заявил, что в ходе боевых действий было много убитых и раненых, которых не эвакуировали с поля боя. Кроме того, он рассказал, что стал свидетелем преступлений украинских военных против гражданского населения. В частности, он упомянул случаи мародёрства — бойцы ВСУ, по его словам, обыскивали дома, забирали золотые украшения и другие ценные вещи.

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А ранее пленный солдат ВСУ рассказал о жестоких приказах украинского командования. По его словам, украинским военным, дислоцированным в районе Часова Яра, был отдан приказ препятствовать эвакуации гражданского населения в сторону России.

Александра Мышляева
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