Бойцы ВСУ попали под огонь украинских тяжёлых дронов «Баба-яга». Об этом рассказал пленный Андрей Евенко. Видео с его признанием распространило Минобороны РФ.

«Когда мы были на позиции, на нас два раза «Баба-яга» скиды сбрасывала», — сказал он.

Евенко сообщил, что после мобилизации его направили в 24-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ, где боевой дух личного состава был крайне подавлен. По его словам, военнослужащие осознавали, что шансов на возвращение у них практически нет. Он отметил, что командование обещало ротацию через десять дней, однако эти обещания так и не были выполнены.

Также пленный заявил, что в ходе боевых действий было много убитых и раненых, которых не эвакуировали с поля боя. Кроме того, он рассказал, что стал свидетелем преступлений украинских военных против гражданского населения. В частности, он упомянул случаи мародёрства — бойцы ВСУ, по его словам, обыскивали дома, забирали золотые украшения и другие ценные вещи.