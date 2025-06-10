Пленный боец ВСУ не стал возвращаться на Украину по обмену из страха
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Украинский военнослужащий Виталий Бровко, находящийся в российском плену, отказался вернуться на родину в рамках обмена, чтобы снова не оказаться на фронте. Боец сдался ВС РФ во время освобождения Курской области.
«Я отказался от обмена. Приду же назад, а они меня снова отправят. Во второй раз мне уже так не повезет», — сказал военный ТACC.
Он хочет вернуться на Украину лишь в случае смены власти, поскольку к нынешнему киевскому режиму у него доверия уже не осталось. Военнопленный ВСУ уверен, что всех вернувшихся после обмена не отпустят домой, а вернут на передовую после недельного слаживания на полигоне. При этом, по его словам, командование запугивало солдат ВСУ российским пленом, говоря, что там отрубают пальцы и головы. Но в итоге украинский боец лично убедился, что ничего такого и близко нет – кормят, одевают, лечат.
Напомним, 9 июня состоялся первый этап обмена молодыми (до 25 лет) военнопленными с Украиной. Стороны передали друг другу равное количеством бойцов — точное число не раскрывалось. Наши парни поблагодарили всех причастных к их освобождению и уже прилетели на самолёте в Москву.