Пленный боец ВСУ не стал возвращаться на Украину по обмену из страха

«Я отказался от обмена. Приду же назад, а они меня снова отправят. Во второй раз мне уже так не повезет» , — сказал военный ТACC.

Он хочет вернуться на Украину лишь в случае смены власти, поскольку к нынешнему киевскому режиму у него доверия уже не осталось. Военнопленный ВСУ уверен, что всех вернувшихся после обмена не отпустят домой, а вернут на передовую после недельного слаживания на полигоне. При этом, по его словам, командование запугивало солдат ВСУ российским пленом, говоря, что там отрубают пальцы и головы. Но в итоге украинский боец лично убедился, что ничего такого и близко нет – кормят, одевают, лечат.