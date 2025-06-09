«Россия!» Возвращённые из плена бойцы ВС РФ поблагодарили за освобождение с флагом в руках

Возвращённые из плена российские военнослужащие поблагодарили всех, кто поспособствовал их освобождению. На опубликованных Минобороны кадрах парни кричат «Россия!» с триколором в руках.

«Очень сложно передать то, что сейчас внутри. Но я очень рад, горжусь и благодарен всем, кто принимал участие в этом процессе – в обмене и возвращении нас домой», – сказал один из военных.