«Россия!» Возвращённые из плена бойцы ВС РФ поблагодарили за освобождение с флагом в руках
Вернувшиеся из плена бойцы ВС РФ поблагодарили за освобождение с флагом в руках
Возвращённые из плена российские военнослужащие поблагодарили всех, кто поспособствовал их освобождению. На опубликованных Минобороны кадрах парни кричат «Россия!» с триколором в руках.
Возвращённые российские военнопленные. Видео © Telegram / Минобороны России
«Очень сложно передать то, что сейчас внутри. Но я очень рад, горжусь и благодарен всем, кто принимал участие в этом процессе – в обмене и возвращении нас домой», – сказал один из военных.
Напомним, это только первая группа молодых российских военных (до 25 лет), возвращённых из плена ВСУ в рамках достигнутых в Стамбуле договорённостей. Пока что Киев выполняет взятые на себя в этом вопросе обязательства, однако при этом не забирает тела тысяч погибших украинских военных, передача которых была запланирована ещё на 7 июня. В МИД РФ назвали это неуважением Киева к собственным гражданам.
Обложка © Telegram / Минобороны России