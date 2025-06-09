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9 июня, 13:21

«Россия!» Возвращённые из плена бойцы ВС РФ поблагодарили за освобождение с флагом в руках

Вернувшиеся из плена бойцы ВС РФ поблагодарили за освобождение с флагом в руках

Возвращённые из плена российские военнослужащие поблагодарили всех, кто поспособствовал их освобождению. На опубликованных Минобороны кадрах парни кричат «Россия!» с триколором в руках.

Возвращённые российские военнопленные. Видео © Telegram / Минобороны России

«Очень сложно передать то, что сейчас внутри. Но я очень рад, горжусь и благодарен всем, кто принимал участие в этом процессе – в обмене и возвращении нас домой», – сказал один из военных.

Напомним, это только первая группа молодых российских военных (до 25 лет), возвращённых из плена ВСУ в рамках достигнутых в Стамбуле договорённостей. Пока что Киев выполняет взятые на себя в этом вопросе обязательства, однако при этом не забирает тела тысяч погибших украинских военных, передача которых была запланирована ещё на 7 июня. В МИД РФ назвали это неуважением Киева к собственным гражданам.

«Мы дома!» Появилось первое видео с возвращёнными из плена молодыми российскими военными
«Мы дома!» Появилось первое видео с возвращёнными из плена молодыми российскими военными

Обложка © Telegram / Минобороны России

Юрий Лысенко
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